وكالة الأدوية الأوروبية تقر لقاح "مودرنا"

وطن: أقرت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح شركة "مودرنا" الأمريكية للوقاية من كوفيد-19 اليوم الأربعاء.

و"موديرنا" هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الأوروبية بينما تسرع السلطات في وتيرة جهود التحصين وسط مخاوف من أن طفرتين جديدتين من فيروس كورونا أشد عدوى بدأتا في الانتشار.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها منحت موافقتها لاستخدام لقاح "مودرنا" لمن تفوق أعمارهم 18 سنة بعد تقييم للبيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفاعلية.

وتبقى خطوة نهائية قبل طرح اللقاح في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي وهي موافقة المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للتكتل، وهي خطوة من المتوقع أن تتم قريبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر لقاحا أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية يستخدم ذات التكنولوجيا التي اعتمد عليها لقاح "مودرنا".

المصدر: (رويترز)