الأوقاف تدعو إلى صلاة الجمعة والاستسقاء في الساحات العامة

وطن: دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى إقامة صلاة الجمعة المقبل، في الساحات العامة بجميع المحافظات الشمالية، وأداء صلاة الاستسقاء اقتداء بسنة النبي محمد عليه السلام في أوقات انحباس المطر.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب في بيان، اليوم الأربعاء، المواطنين للإكثار من التوبة والاستغفار، مشددا على ضرورة مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، والالتزام بالبروتوكول الصحي في جميع مناحي الحياة، من تباعد بين المصلين، وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة، وعدم المصافحة.