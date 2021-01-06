قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز في قسمي (21) و(22)

وطن: اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة أقسام في سجن "عوفر"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة، ورشت الأسرى في قسمي /21/ و/22/ بالغاز، وأغلقت كافة الأقسام.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إنه وفي ظل تصاعد انتشار الوباء، تُصعد إدارة سجون الاحتلال من عمليات القمع والاقتحامات، التي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة التي تنفذها بحق الأسرى، والتي تُساهم من احتمالية انتشار عدوى الفيروس من السّجانين لهم، نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم خلال عمليات الاقتحامات.

وكان سجن "عوفر" الذي يقبع فيه 800 أسير، بينهم أطفال تعرض العام الماضي، لأعنف مواجهة داخل السجون، عبر عدة اقتحامات نفذتها قوات القمع، كان أشدها في شهر أيلول/ سبتمبر، عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب.