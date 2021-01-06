هيئة مكافحة الفساد تنظم دورة تدريبية افتراضية حول مساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول"

وطن: أوصى المشاركون في دورة تدريبية نظمتها هيئة مكافحة الفساد في قطاع غزة بمشاركة ممثلين عن (13) جامعة وكلية متوسطة، بضرورة عقد المزيد الدورات واللقاءات والبرامج المتخصصة التي تنفذها الهيئة في قطاع غزة، مشددين في الوقت ذاته على استعدادهم لدعم جهود الهيئة في مجال انجاز المساقات الاكاديمية المتخصصة في مجال النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد وتدريسها لطلبة الجامعات والكليات المتوسطة.

وكانت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، نظمت دورة تدريبية افتراضية عبر منصة زووم للأساتذة وأكاديميين العاملين في الكليات المتوسطة والجامعية البالغ عددهم (13) كلية، من قطاع غزة، كما تم استضافة الأساتذة في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة مع مراعاة البرتوكول الصحي المتبع لمواجهة جائحة كورونا.

أوضح الدكتور احمد عبد العال / النائب الأكاديمي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، أهمية هذه الدورة التي تناقش تجهيز مساق مكافحة الفساد تحديات وحلول، لطرحة لطلبة الكليات خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي، والنتائج المترتبة على هذا المساق في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية لدى الطلبة ليمارسوا دوراً لاحقاً في المجتمع كموظفين وعاملين، وأكد استعداد الكلية ان تبادر فبتجهيز المساق بشكل كامل مصور من خلال وحدة تطوير المناهج، واتاحته في متناول جميع الكليات للاستفادة منه.

كما أشارت مديرة دائرة السياسات في الهيئة، أ. رولا الكببجي، أن القطاع الأكاديمي الفلسطيني من شريك أساسي الى جانب الهيئة في محاربة الفساد من خلال توعية الطلبة على منظومة مكافحة الفساد التي يتناولها مساق مكافحة الفساد تحديات وحلول، ومن خلال اشراكهم في المسابقات والأنشطة التي تنفذها الهيئة، كما قدمت أ. رولا شرحا تفصيلياً عن الفصل الأول من هذا المساق الذى تناول التعريف الفساد محليا ،إقليميا ودولياً، والتعرف على أسباب وآثار الفساد على المجتمعات، والتعرف على المفهوم الفلسفي في ظهور الفساد، والعلاقة ما بين الفساد وحقوق الانسان.

بدورة قدم مدير دائرة الرأي القانوني في الهيئة، أ. عبد الله نواهضة، شرحاً حول منظومة مكافحة الفساد في فلسطين، موضحاً نشأة هيئة مكافحة الفساد، وصلاحياتها واختصاصاتها، وأبرز الإنجازات والتجارب الوطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وأهم التحديات التي تواجه مكافحة الفساد في فلسطين.

من جانبه تناول مدير دائرة التخطيط والبرامج في الهيئة أ. زياد سراحنه، دور القطاعات المختلفة في مكافحة الفساد، موضحا مفهوم الحكم الرشيد واهميته ومعاييره ودوره في مكافحة الفساد وتحديات تطبيقه، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومحاربته، مشيراً إلى الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية ودور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد، وتطرق إلى دور القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية في مكافحة الفساد، مؤكداً بان الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 ركزت على ضرورة تعاون مختلف القطاعات لتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.

وكما استعرض المدربين أهم طرق تدريس المساق وأبرز المراجع التي يمكن الاستناد اليها الى جانب المساق، مع تسليط الضوء على أبرز مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن التعاون معها في تعزيز مفردات المادة العلمية لدى الطلبة خلال التدريب العملي على المساق.

وعبر الأساتذة والأكاديميين المشاركين في التدريب من الكليات المتوسطة والجامعية في غزة، عن شكركم للهيئة على الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة ومختلف مؤسسات التعليمية.