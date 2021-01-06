غزة: 5 وفيات و610 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

وطن: أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في تصريح صحفي، بتسجيل 5 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، و ( 610 ) إصابة جديدة، بعد إجراء 2436 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيانها، أن القطاع سجل 805 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس.

ولفت البيان إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 43744 إصابة، أما الحالات النشطة فتمثل 9108 حالة، وإجمالي المتعافين 34227 حالة، إجمالي الوفيات 409 حالة وفاة.