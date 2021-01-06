طفرة كورونا البريطانية تنتشر في دولة الاحتلال بسرعة

وطن: حذر مسؤولون في وزارة الصحة التابعة للاحتلال من انتشار طفرة كورونا، التي اكتشفت في بريطانيا، أكثر من الحالات التي تم رصدها. وصرّحت رئيس خدمات الصحة العامة، اليوم الأربعاء، إن الطفرة البريطانية تلعب دورا هاما في انتشار وباء كورونا.

وأكدت رئيس خدمات الصحة أن هناك 30 حالة على الأقل معروفة، لكن قد تكون قرابة 200 حالة مرتبطة بها داخل سلسلة تناقل العدوى. وغالبيتها في المجتمع "الحريدي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، عن منسق كورونا قوله إنه توجد قرابة 30 إصابة مؤكدة بطفرة كورونا وانتقلت العدوى منها إلى 189 شخصا.

وأضافت الصحيفة أن مختبرات المستشفيات أفادت بارتفاع غير مألوف في عدد العينات التي يشتبه بأنها طفرة كورونا. ووفقا لمصادر في جهاز الصحة، فإنه يوجد في مختبر وزارة الصحة المركزي للفيروسات، في مستشفى "شيبا" تل هاشومير، قرابة 900 عينة يشتبه بأنها طفرة كورونا.