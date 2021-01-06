اعتداءات واعتقالات ومداهمات لعدة مناطق بالضفة والقدس

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق، واعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية متفرقة، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ميدانيا في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدتي بيت كاحل، ودير سامت.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عزام عصافرة من بيت كاحل، واحمد سالم دودين من دير سامت، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب راغب محمد يحيى، بعد أن داهمت منزل عائلته بقرية دير نظام وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي طولكرم، داهمت آليات الاحتلال بلدة دير الغصون قضاء طولكرم واعتقلت الشاب وائل ربايعة.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من محافظة نابلس.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس واعتقلت المواطنين محمد طبنجة من حي خلة العامود، ونمر اياد استيتية من منطقة زواتا غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى سالم وبيت فوريك شرق المحافظة وبورين وعورتا.

إلى ذلك، تواصل مجموعات من المستوطنين تنفيذ الاعتداء على الفلسطينيين بالضفة والقدس، وهاجم مستوطنون في ساعات الليل، مركبات المواطنين قرب حي المصرارة بالقدس، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين أغلقوا شارع المصرارة من جانب "بوابة النفق"، عبر إشعال إطارات مطاطية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي الضفة، أصيب مستوطن رشقا بالحجارة بالقرب من بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطن أصيب بعد رشقه بالحجارة خلال المواجهات مع شبان في بلدة بيتا جنوب نابلس، أثناء تجمع المستوطنين في المنطقة.

وذكر الشهود بأن المستوطنين فروا على وقع إلقاء الحجارة عليهم قبل أن تحضر قوات الاحتلال التي عملت على إجلائهم.

وفي جنين، رشق المستوطنون مركبات المواطنين المارة على شارع جنين– نابلس بالحجارة بالقرب من سيلة الظهر جنوب جنين، ما أدى لتضرر مركبة، دون أن يبلغ عن إصابات.