الابتكار والإبداع ركيزتا نجاح المشاريع

كتب: رامي جحاجحة

يعيش العالم حالة حراك قوي ومستمر في كافة مناحي الحياة التي باتت التكنولوجيا ومتغيراتها أبرز سماتها رغم ما يحيط بذلك من وجهات نظر متباينة بين أنصار الولوج القوي والسريع للعالم التكنولوجي المبني على الإبتكارات العلمية وما ينتج عنها من مواد سلعية أو خدمية تستهلكها الجماهير في حياتها اليومية، وبين من يرون بالإبتكارات والمخترعات العلمية والتقنية الحديثة مصدر تهديد لحياة البشر وقيمهم وإقتصاداتهم من باب منافستها لهم في أشغالهم وبالتالي تضخيم حجم البطالة في صفوف البشر وتوجههم نحو الإنكفاء والندب على مصيرهم أو إتخاذ مواقف سلبية متأتية من نظرة مبنية على الصراع الطبقي في المجتمعات التي توظف فيها الآلة والمبتكرات في خدمة رأس المال الصناعي والاقتصادي.

وبلا شك أن الإبداع مرحلة مرتبطة بالابتكار الذي له دور فاعل في حياه المجتمعات بشكل عام، وفي بيئه الاعمال بشكل خاص ويلعب دوراً مهما على المستويات الفرديه والجماعيه والمؤسساتية وله دور كبير في تحسين جوده المنتج أو الخدمه بما يتناسب مع المتطلبات الدائمه للمنتفعين.

ويعد مصطلح الإبتكار والإبداع قديم جديد، قديم في العالم ككل وجديد على عالمنا العربي إذ أصبح ضروره لا غنى عنها لمواكبة الحياة العصرية ومتطلباتها الحياتية.

فالابتكار هو الشيء الجديد والمختلف عن الموجود أوالذي يكون فيه للتكنولوجيا النصيب الأكبر، كيف لا وقد اصبح العالم يرتكز على التكنولوجيا الحديثة رغم مركزتها بيد كارتيلات عملاقة محدودة في العالم ومتاحة من خلالها للأفراد ضمن مستويات محددة ومضبوطة تسهم في إبقاء مركزتها بيد شركات محددة في مجالات إدارة الاعمال كافه، وهنا نستطيع القول أن المؤسسه التي لا تحمل فكراً ابداعيا لن يكون لها مكان بين رواد الأعمال الجديدة وفي شتى الميادين.

إن الإنسان المبدع والمبتكر هو شخص له من الصفات والخصائص ما يملكها الأفراد العاديين، وهو لا يختلف عنهم لا في الشكل والمظهر ولا في الملبس والمشرب حتى، ولكنه يختلف عنهم في التفكير والتطوير والمهارات والاتجاهات والبحث الدائم عن ما وصل إليه العلم في تطوير المشاريع وبذا يمكن وصفه بصاحب المبادرة الذي يلتقط الفرصة فالمبدع والمطور هو شخص ريادي مبادر ومغامر.

وبالمراقبة العينية فإن نجاح أي مشروع يمر بعدة خطوات لازمة لايمكن القفز عليها ولعلنا نوجزها في الآتي:

أولاً: دراسه الجدوى.

ودراسة الجدوى تبنى على طبيعة المشروع، وكيف يدار، والتعرف على السوق وحاجاته والمنافسين فيه وقدراتهم وعدتهم وعتادهم، وتصميم مراحل المشروع ذهنياً ونظرياً والموزازنات المتطلبة لكل خطوة وماذا نحتاج للبدء مالياً ولوجستياً، وهذه الخطوة الأولى لتنفيذ المشروع على أرض الواقع فمرحله دراسه الجدوى هي بدايه المشروع المكتوب الذي سوف يبصر النور.

ثانيا : نموذج العمل

(الطريقه التي ستحقق بها الشركه او المؤسسه الأرباح)

وتبنى على الرؤى التسع التي تضعها أي مؤسسه أبتكاريه لجني الأرباح، وتختلف كل مؤسسه عن أخرى في تقدير عائداتها بحسب قطاع منتجاتها الخدمة أو السلعية وحجمها السوقي، عبر تحديد:

1- شرائح العملاء.

أي تحديد الفئات والجماهير المستهدفة كعملاء للمنتجات فمثلاً شركه إنتاج إعلامي تكون قائمة زبائنها محددة في المؤسسات الإعلامية المختلفة بما ينسجم مع نوع خدمات الشركة التي يمكنها تلبيتها وكذلك المؤسسات في القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة والأفراد الذين يحتاجون هذه الخدمات.

2- قنوات التواصل.

يجب وضع خطة لمد جسور تعاون مع الجهات المستهدفة بما يضمن تسويق المنتجات من خلال تبادل الزيارات وتقديم العروض والترويج للخدمات بأدوات وطرق فعالة وإبداعية جاذبة.

3- القيمه المضافه

من المهم إقناع الزبون بما سيجنيه من الخدمة المقدمة له في تسويق خدماته والتواصل مع جمهوره المستهدف من جهته وبما يوسع من قائمة زبائنه ولكن هذا يتطلب أيضاً التمكين للشركة في الترويج لخدماتها في عيون الشركات والمستفيدين الآخرين ولا سيما في ظل وجود منافسات قطاعية مما يعني ضرورة الإستثمار في شخوص مكلفين بمهمة الترويج والتسويق فليس كل صاحب شركة ولو كانت في مجال تخصصه قادر على ترويج منتجاتها.

بماذا تتميز عن غيرك الذي يعمل في مجالك وانت تعلم منافسيك جيد ، وماهي القيمه التي سوف تقدمها للزبون تجعله يتمسك بك ويعمل معك.

4- العلاقات مع العملاء

هذا مبني على ما ورد في البند السابق ويضاف إليه مسؤولية العمل على الحفاطظ على عملاء الشركة لا سيما في ظل المنافسة المحتدمة في مختلف القطاعات سواءً بجودة المنتج أو بحسن التواصل وكيفيته ما يستدعي إستثماراً في منهجية العلاقات العامة التسويقية.

5- الأنشطه الرئيسيه

من المهم إمتلاك الشركة أو المؤسسة لرؤية ورسالة توضح طبيعة وحقول عملها ورؤيتها التنفيذية ومسؤوليتها المجتمعية إما من خلال مطويات مطبوعة وحملات إعلانية وصفحات تواصل رقمي أو حتى من خلال موظفيها وأطقمها فكل واحد فيهم هو ممثل لها بين الجمهور وهذ مسؤولية ملقاة على عاتق الموارد البشرية ودوائر التسويق والعلاقات العامة والمالية عبر تدريبات متواصلة.

6- الموارد الرئيسيه

كل جهة قطاعية تمتلك معدات لوجستية وموارد بشرية وهي رأس المال الحقيقي المستثمر بالإضافة للأبنية والملحقات كأصول ثابتة وهنا يبرز السؤال المهم حول مدى توافرها وقدراتها في تلبية المطلوب؟ عدا عن وضع خطط تطويرية تستند للإبتكار والإبداع للتغلب على حالة الركود وعدم القدرة على الاستجابة المضطردة في سوق العمل.

7-الشراكات الرئيسيه

دور العلاقات العامة حدودي داخل أي مؤسسة فهي على تماس مع دوائرها ومع جمهورها الخارجي بما في ذلك المنافسين الذين لا يمكن إنكار وجودهم مهما قل شأنهم وقدراتهم ما يعني أهمية بناء تخطيط إستراتيجي للمضمون العملياتي في العلاقة مع هذه الجهات وشكلها ومحتواها.

8- مصادر التمويل

التمويل يعد الركن الأساسي للبدء بأي نشاط كمدخل للمخرجات المتوخاة وهذا مبني على تحديد هوية المنشأة من حيث خدماتها فالمؤسسات الأهلية يجب أن تمتلك رؤية وخطط لجلب التمويل لتقديم خدماتها الإغاثية أو التوعوية، والمؤسسات الحكومية تمويلها مبني على تخطيط الموازنة العامة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص مبنية موازناتها التشغيلية على إستثمارات فردية أو جماعية توظف في شراء المعدات والخدمات وفق نظرة منهجية تحدد المخرجات المنتظرة أكانت أرباحاً أو خدمات عامة.

9- هيكله التكاليف

توفر المال اللازم لا يعني نجاح المشروع بل يجب أن يسبقه ويواكبه خطة توضح المصروفات المتحركة والثابتة والطواريء تقوم عليها الدائرة المالية بإشراف الإدارة العليا ومتابعتها.

الخطوات السالفه الذكر هي مؤشرات إبداع لا يمتلكها كل إدارات المؤسساتى وتساعد رواد الأعمال على التفكير بشكل أكثر وعياً وعمقاً في كل ما يخص عناصر النجاح المطلوبه لتاسيس عمل قوي وثابت.

ثالثا : نموذج الإيرادات

يجب ان لا نخلط بين نموذج الأعمال ونموذج الإيرادات ، فلكل منهما دور وصفات ففي حين أن نموذج العمل هو أعم وأشمل، يأخذ نموذج الأعمال جميع أموال المؤسسة بالاعتبار وكيفيه الوصول للعملاء، أما نموذج الإيرات فهو جزء من نموذج الأعمال وفقاً لـِ:

Freemium -1

تتبنى العديد من الشركات العالميه هذا النموذج مثل: سكايب، دروب بوكس، أنغامي، شاهد، وهو يقدم منتج أو خدمه مجانية، ولكن يتم فرض مبلغ مالي محدد عند طلب إستخدام خدمات اضافيه، كأن يطلب مشاهده حلقه تلفزيونيه دون إعلان فيضطر المشاهد للدفع مقابل ذلك.

Paywalls -2

توفر عدد من الزيارات المجانيه لصفحه معينه قبل أن تحظر الاشتراك، وذلك من أجل جذب عدد أكبر من الزبائن، وقد أستخدمت هذه الطريقه في العديد من الصحف العالميه عند إنتقالها من الصحافه الورقيه إلى الصحافه الإلكترونيه.

3- المحتوى الممول

وهو مصدر مهم للدخل حيث يتم نشر الإعلان على شبكه الإنترنت ، ويظهر للمتابع فجأه مقاطع فيديو تجبره على مشاهدتها لعده ثواني قبل العوده إلى المحتوى، وتعد طريقه مثيره للإعلان وجني الإيرادات.

هناك الكثير من الخيارات لجني الإيرادات من خلال العمل وقد كشفت التكنولوجيا عن مصادر جديده لبدء العمل من خلال التفكير بالطريقه المناسبه من السابق.

إن تطبيق الطرق الإبتكارية والإبداعية في مجال الأعمال، يعطي أهميه لدراستها وتحديد جدواها وكيفيه تطويعها وملائمتها لمشروع ما، وماذا يطبّق منها.

فالإبتكار هو الشيء المجهول الذي يجب أن تسعى اليه وأن تطوعه وتديره بنجاح، لذلك يجب أن تعمل وتبحث عن المعيقات في وجه التميز عن الأخرين وخصوصاً في الأمور التي تهدر الوقت وتضيع المجهود وتزيد من التكاليف.

إن الإبتعاد عن المشكلات المعيقه للإبتكار في كافه المجالات والميادين الداخليه والخارجيه والبيئه المحيطه لتطبيق العمل، ويساعد على تكوين بيئه وعقليه إبتكاريه متميزه، تسعى للتميز والرياده في بيئه تتكون من الكثير من التحديات والمتغيرات والتي لا تستطيع الصمود فيها إلا الأفكار الإبتكارية والإبداعية بكل مقاييسها.