أجواء باردة اليوم

وطن: توقع الراصد الجوي أنّ الجو المستقر والدافئ يتواصل نسبيًا خلال الأيام المقبلة مع بقاء الأجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والفجر الباكر، فيما تبقى الخرائط الجوية على تفاؤلها لنهاية الأسبوع القادم ونشوء منظومة جوية مبشرة بالأمطار والأجواء الشتوية.

ولا يطرأ اليوم الأربعاء تغيير يُذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبيًا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا.

أما الخميس، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية، والجو سيبقى لطيفًا وبعيدًا تمامًا عن الأجواء الشتوية، والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.