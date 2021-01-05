من يطعم ابناءهم؟

كتبت: هديل صياد

كورونا .. وباء غيّم على العالمِ بأكملِه في ليلةٍ وضحاها ، حصدَ أرواح الملايين من جميعِ بقاع الأرض ، وباء قاتل لا يعرِفُ كبير ولا صغير ، ولا يُفرِّقُ بين طفل وعجوز ..

هو ليس وباء صحيّ فقط بل اجتماعي واقتصادي وسياسي ، هو لم يترك جزء من أجزاءِ حياتنا إلّا وتغلغل إليه وأثّر به ، وكانت السنة التي رافقنا بها الوباء من أصعبِ سنوات حياة الجميع لا بل أصعبها ، ولجأت معظَم الدول إنْ لم تكنْ جميعها للإغلاقات والحد من التجمّعات كمحاولةٍ منها لمنع انتشار الوباء وتقليل عدد الارواح المُزهَقة بسببه.

وهذه الإغلاقات تطرّقت لعدة نواحي، فأُغلِقت المدراس، الجامعات، الدوائر الحكومية ومعظم المؤسسات ، لكن معظم هذه المؤسسات قامت بتعويض العاملين فيها في فترة الاغلاق ووفّرت لهم ما يمكّنهم من شراء احتياجاتهم الأساسية في هذه الفترة ، كذلك المعلّمين والعديد من الموظفين، لكن .. الشخص الذي لم يُحالفه الحظ ولم يُكمل مسيرة تعليمه مَن يُعوضه ؟

فهنالك العديد من عمّال شعبنا الفلسطينيّ الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بمختلفِ أرجائها لم يجدوا من يعوّضهم ، فقبلَ هذا الوباء اللعين كانوا يخرجون من ساعات الفجرِ الاولى ويعملون في ظروفٍ لا يعلمها إلّا الله تحت أشعةِ الشمس الحارقة أو تحت المطر الغزيرِ والبرد القارص ، ويتحمّلون الظلم والاهانة ويعودون لمنازلِهم في أوقاتٍ متأخرة ، وكل ذلك فقط من أجلِ توفيرِ احتياجات ابناءهم الاساسية.

هؤلاء العمّال المناضلون في سبيلِ لقمةِ العيشِ جلسوا عدّة شهور في منازلهم وعاشوا ويعيشون في لحظاتٍ صعبة ، ففي اللحظة التي كان الاغلاق فيها محاولة للحد من انتشار الفايروس ، كان بالنسبة اليهم محاولة أيضاً للحد من الحياة ، للحدِّ من الحصولِ على قوت يومِهم وعيشهم ، فمعظم العاملين في الدوائر الحكومية والرسمية والموظفين صُرِفت لهم أموال ولو بسيطة للعيش وللطعام ، لكن هؤلاء العمال مَن يساعدهم في هذه الفترة .. ومَن يُطعِم ابناءهم؟