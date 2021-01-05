حكومة الاحتلال تصادق على اغلاق تام من منتصف ليل الخميس لمدة 14 يوم

وطن: صادقت حكومة الاحتلال، مساء الثلاثاء، على تشديد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بدءًا من منتصف ليل الخميس - الجمعة المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل إغلاق جهاز التعليم بشكل كامل، واقتصار الأعمال التجارية على الأنشطة "الحيوية" فقط، وإغلاق محلات بيع المواد التموينية بدءا من الساعة السابعة مساء.

كما تشمل القيود تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمكوث أو الاجتماع في الأمكان المغلقة، ليقتصر على 5 أشخاص مما يعني إغلاق دور العبادة، كما تشمل وقف الرحلات الجوية باستثناء الرحلات "الحيوية"، الأمر الذي يتطلب توضيحات إضافية من الحكومة.

وذكرت القناة العامة العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ضغط من أجل تشديد الإغلاق بدءا من صباح يوم الخميس المقبل، على غرار توصية وزارة الصحة، الأمر الذي عارضه وزير الأمن، بيني غانتس، الشريك في الائتلاف الحكومي، الذي أصر على دخول القيود الجديدة حيّز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة المقبل.