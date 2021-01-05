الذهبيّة الجميلة

كتبت: هديل صياد

عاشت العديد مِن السَنوَات ، شهِدَتْ الاف الأحداث ، مرّ عليها ما لمْ يمر على أحدٍ ، أيّام حزنها كانت أكثَر بِكثير من أيّامِ فرحها ، ولكنّها لا زالت كما هي ، جميلَة ، مُتألّقة ، شامخة وصامِدة ..

لا زلتُ استغرِب جمالها وقوّتها ، لا زلتُ اسأل نفسي دوماً هل يُمكن أن يتعرّض أحد غيرها لكلّ هذه الالام والأحزان والأوجاع ويبقَى في أجملِ حلّته ؟ ، فهي من يومها الأوّل لهذه اللحظَة وهي أجمَل ما رأتهُ عيني . قلبها يتألّم دائماً ، تعرّضت لخياناتٍ عديدةٍ ولغدرٍ كثيرٍ ، وباعها العديد من البشر ، لكنّها لم تكترِث بقيت تحتضِن ابنائها ومن يحبوها ، ولا زالت تهوّن عليهم أحزانهم وآلامهم ، ففي أقصى لحظات وجعِ الانسان مجرّد نظرة إليها ينسى ما يمُرّ به ، يشعُر وكأنّها تقولُ له لا تحزَن فالله لن ينسانا . مُتفائلة دوماً وتنشُر التفاؤل على كل من يراها .. نعم هي الذهبية ، وهيَ الجميلَة وهي قبّة الصخرة المشرّفة .

جميعنَا نتعرّض للتغييرِ عبر السنين سواهَا ، محافظة على نفسِها وجمالِها ورونقِها ، تراها فتعتَقِد أنّها طفلة جميلة لها شعر مغزول من خيوطِ الشمسِ وعيون زرقاوان لامِعة جميلة ، فالقبة الذهبية عندما تراها تشعُر أنّ الشمس نفسها أمامك ، أمّا جمال اللون الازرق المُتداخِل في بنائها كبحرٍ في لحظاتِ الغروب يضرِبُ بأمواجِه صخور الشاطئ ..

كيف لا تكون جميلة وهيَ أطهر بِقاع الأرض ، وهي مسرى أتقَى البشر فمِنها عرج الرسول عليه أفضل الصلاةِ والسلامِ إلى السماءِ السابعةِ ، كيف لا تكون جميلَة وهي مليئَة بالزخارِف القُرآنية الرائِعة التي تُزيّن كل جانب من جوانِبِها ، هذه الزخارِف التي إذا جلست أسفلها ورفعت رأسك ناظراً إليها تُعطيك شعوراً بالراحة لا تجدْهُ في ألفِ مقطوعةٍ موسيقية للراحة ، هذه الزخارِف التي تجعَلك تتيقّن أنّ الله معك وبجانِبك ، وأنّه يراك ويسمعك ..

هذه الجميلة المُحاطَة بخمسةِ عشر بابٍ يزيّنها ويحميها ، نعم يحميها فجمالها وقدسيّتها وطهارتها جعلوها محطّ أطماع الغُزاة والمستعمرين ، هذه الأبواب الصامدة منذ مئات السنوات لتحميها ، كأبٍّ شجاع يحمي ابناءه من الخدشِ والاذى . أغلقَ المحتلّ خمس من هذه الأبواب فهو يعتَقِد أنّ العشر الباقية لا تكفِي لكنّ باب واحد كفيل بكل الحماية ، فكيف يُمكن أن تتأذى وهي برعايةِ ربّ قادر على أن يرعى نملة في ثقبٍ مظلمٍ ، كيف ينساها ؟ كيف ينسى بيتٍ من بيوتِه ؟

لا كلام بالدُنيا يُنصفها ، ولا حروف باللغاتِ جميعها تكفينَا لنعبّر عن جمالِها وسحرِها ، ولا سطور كافية لتشرَح الظُلم والقهر التي تعرّضت له من الجميع مُستعمرين ومحتلّين كانوا أم دول " يُعتَبَر " أنّها شقيقة ، الشيء الوحيد الذي يمكن أن نُقدّمهُ لهذه الجميلة أن لا ننساها وأن نذهب لنراها ونطهّر نفوسنا بزيارتِها والصلاة فيها ، وأخيراً وكما قالت فيروز .. عيوننا إليكِ ترحلُ كل يوم ..