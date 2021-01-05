الحق تطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على هارون أبو عرام

وطن: توصلت مؤسسة الحق نتيجة تحقيقها الميداني في قضية الشاب الجريح هارون رسمي يوسف أبو عرام، البالغ من العمر 24 عامًا، من قرية الركيز، جنوب مدينة يطا، أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق عيار ناري على عنق الشاب هارون أبو عرام وعن مسافة لا تزيد عن مترين وعرقلة تلقيه للعلاج الفوري عبر إطلاق النار على المركبة التي حاولت نقله، قد تستوفي وجود النية في الشروع في القتل العمد وهو ما قد يصل لمستوى جريمة الحرب. تواصل مؤسسة الحق متابعة الوضع الصحي للشاب هارون، الذي يمكث في العناية المركزة في المستشفى الأهلي في الخليل بقلق بالغ وتطالب المحاسبة الفورية للجندي مرتكب الجريمة وللضابط المسؤول عن اتخاذ القرار بإطلاق النار.

وفقًا لشهادتي السيد رسمي يوسف محمد أبو عرام، وهو أب الجريح هارون أبو عرام، والسيد أشرف محمود خليل عمور، وهو جار عائلة أبو عرام، لباحث مؤسسة الحق، فإنه وفي حوالي الساعة 13:30 من يوم الجمعة الموافق 1/1/2021، وصل إلى منطقة سكنهم مركبة تابعة لما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال ترافقها مركبة عسكرية. إذ قام عدد من الجنود بالدخول إلى المغارة التي تسكن فيها عائلة أشرف عمور بهدف مصادرة أدوات عمل وأجهزة، بما فيها مولد للكهرباء كانت تستخدمه العائلة، في فترة الصباح الباكر من ذات اليوم أثناء صيانتهم لحظيرة الأغنام الخاصة بهم. ويعتقد السيد أشرف أن ثمة من أبلغ سلطات الاحتلال عن مباشرتهم بأعمال صيانة، حيث انه رأى أحدهم يقوم بالتقاط الصور من مسافة 200 متر في حوالي الساعة السابعة صباحًا.

استمرت محاولة الاستيلاء ما يقارب النصف ساعة حيث اعترض أشرف ومن كان متواجدًا معه من جيران وأبناء بمن فيهم هارون، كلاميًا على محاولة الاستيلاء لأدوات العمل ومولد الكهرباء الذي تستخدمه أسرة عمور لتوليد الكهرباء لإحتياجات اساسية عديدة مرتبطة باحتياجات منزلية للعناية بالأسرة وأخرى متصلة بعيشهم والاعتناء بماشيتهم خصوصاً في فصل الشتاء. وعلى أثر محاولة المصادرة التي تخللها الترهيب والتعنيف من قبل الجنود، قام أحد الجنود بالاعتداء على ابي هارون بالضرب على ساعده الأيمن وقام جندي آخر بطرحه ارضًا، حيث تمكن الجنود من الاستحواذ على مولد الكهرباء والسير به لمسافة عشرة أمتار باتجاه مركبتهم. وهنا لحق بهم هارون وأبيه وآخرين من الجيران لاسترجاع المولد. استمرت محاولة المتواجدين لاسترجاع المولد بضع دقائق، وفي حوالي الساعة 14:00 قام أحد الجنود الواقفين بجانب مركبة "الإدارة المدنية" والذي يبعد مسافة لا تتجاوز المترين بإطلاق الرصاص الحي باتجاه هارون ما أدى إلى إصابته في العنق، وسقوطه على الأرض مباشرة. قام أبو هارون بتفحص رقبة هارون، وأحس بوجود ثقب في المنطقة الخلفية للرقبة.

بعد الإصابة أحضر أشرف عمور، مركبة لنقله لأقرب مستوصف طبي لتلقي الاسعاف الأولي، إلا أن الجنود قاموا بإطلاق النار على المركبة محدثين عطلًا فيها، ما عرقل إمكانية نقل الشاب المصاب إلى المستشفى في قرية الكرمل القريبة. على إثر ذلك تجمع أشخاص آخرون من المنطقة ومن ثم غادر الجنود الذين قاموا بإطلاق النار، الحدث الذي مكّن أشرف بعد عشر دقائق من العرقلة من نقل هارون إلى مركبة أخرى وإكمال طريقه باتجاه قرية التوانة ومنها إلى الشارع الالتفافي القريب ليقطعه باتجاه قرية الكرمل جنوب شرق يطا، حيث فوجئ أشرف بوجود مركبة عسكرية وأخرى تابعة "للإدارة المدنية" يعتقد انهما نفس المركبتين اللتين تواجدتا في الركيز في عرض مفترق الطريق المؤدي إلى قرية الكرمل، إلا أن أشرف إلتف حولهما مكملًا طريقه إلى قرية الكرمل. هناك وفي حوالي الساعة 15:00، اجريت الإسعافات الأولية لهارون بانتظار سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى الحكومي في يطا الذي وصل إليه في حوالي الساعة 15:40، ولكن الأطباء قرروا نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل نظرًا لحالته الصحية الحرجة. وصل هارون المستشفى الأهلي في حوالي الساعة 16:15، وبحسب التقرير الطبي الأولي، فإن الرصاصة تسببت بتهشيم ثلاث فقرات في العمود الفقري وفقدان الحركة في جميع أطراف الجسم.

يذكر أن منطقة الركيز، وهي المنطقة التي يسكن فيها الشاب هارون وعائلته تقع ضمن منطقة مصنفة على أنها منطقة تدريب عسكري إسرائيلية معروفة باسم منطقة "918" من قبل قوات الاحتلال. تعد الركيز واحدة من 14 قرية في محيط مدينة يطا جنوب الخليل حيث يعاني سكانها من اوامر عسكرية إسرائيلية تحد من إمكانيتهم على العيش بسلامة وكرامة، وأدت إلى خلق بيئة قسرية في تلك المناطق ترمي إلى إجبار السكان الأصليين على الرحيل. واحد من الأمثلة على الانتهاكات التي يواجهها سكان هذه المناطق هي عملية هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، أو ما يعرف بالهدم "الإداري".

كما يذكر أن منزل عائلة هارون قد هدم بتاريخ 25/11/2020، وذلك بعد مرور شهرين من بنائه. وقد شاركت في عملية الهدم جرافات ومعدات من نوع "فولفو" و "جي سي بي".

وقد ادعت سلطات الاحتلال أن إطلاق النار على هارون تم عن طريق الخطأ، بعدما انفلتت رصاصة من سلاح جندي وأصابته.[2]

استنادا لما ورد أعلاه، بالإضافة إلى التوثيق المرئي (فيديو مصور) الذي حصلت عليه الحق، وتم تداوله بشكل مكثف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن ما ادعته قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن إطلاق النار على الشاب هارون جاء ردًا على أحداث شغب كما وصفت في الإعلام الإسرائيلي والتي هي بناء على تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش، مخالفة لما حصل فعلا ومضللة لوقائع الجريمة كما تظهر في الفيديو وشهادات شهود العيان المتطابقة.

إلى ذلك ترى مؤسسة الحق ان عملية إطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام من مسافة مترين تقريبا والذي أدى إلى إصابته اصابة حرجة، بالإضافة إلى عرقلة محاولة نقله إلى المستشفى من خلال إجراءات عديدة تخللها استخدام العنف، قد تصل لمستوى جريمة الشروع بالقتل العمد المصنف كانتهاك للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جريمة ترتّب مسؤولية جنائية فردية على مرتكبها المباشر وعلى كل من شارك فيها. فإطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام لم يتم في ظرف يشكل خطرًا وشيكًا على حياة الجنود يدفعهم للتصرف دفاعًا عن النفس، حيث كان الشاب أعزلًا ولا يحمل أو يستخدم أي سلاح كما أظهر الفيديو الموثق للحدث. إن استخدام الجنود المفرط للقوة يأتي خلافًا "لمدونة قواعد سلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" والتي تحظر استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبه، وتعتبر أن اللجوء للأسلحة النارية يعد تدبيرًا أقصى

بالإضافة الى ذلك، فإن موضع الرصاصة في الجسم يشير إلى انعقاد نية الشروع بالقتل لدى الجنود، ذلك أن موضعها قاتل، ولم يكن هناك ما يدعو لاستخدام الذخيرة الحية من حيث المبدأ.

ترى مؤسسة الحق أن تمادي جنود الاحتلال في الانتهاكات التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية لم يكن ليحدث لولا غياب المساءلة من قبل دولة الاحتلال ومن قبل الأطراف الثالثة، وهذا ما يدفع الجنود لاستسهال محاولة قتل الفلسطينيين. وعليه، فإن مؤسسة الحق تطالب بالتحقيق في هذه الحادثة من قبل جهات محايدة مع الضابط المسؤول عن اتخاذ قرار إطلاق النار على الشاب هارون ومع الجندي الذي أطلق النار لمحاسبة المسؤولين ولردع قوات الاحتلال عن استباحة قتل او الشروع بقتل الفلسطينيين بالشكل الممنهج والتعسفي القائم اليوم والمستمر منذ بداية احتلال فلسطين.

ترى مؤسسة الحق أيضا ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية الضاغطة لوصم جيش الاحتلال ووضعه على قائمة العار، ووصف هذه الدولة بأنها دولة القتلة، وخصوصًا في ظل مسارعة مسؤوليها في كل مرة تقتل أو تشرع بقتل فلسطيني لتبرير الفعل، أو الادعاء بأن الأمر سيتم التحقيق فيه على أبعد تعديل، ودون نتائج على أرض الواقع. كما أن هذه الجريمة ومكان وقوعها تؤكد مجددًا على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تعاون الدول معها.