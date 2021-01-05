من رحم الارادة يولد الأمل

كتبت: أفنان الخمور



الأملُ مُرَافِقُها كَظِلِّهَا... لا تَيأس... لا تَسْتسلِم... والأهَمُّ من ذَلك لا تَهْتَمَّ لِنظرَةِ النَّاس مِنْ حَوْلِها ولكلامهم... اسْمُهَا رَغَدْ حَدَّادْ... الفَتاةُ المَلِيئَة بالعَطاءِ والتَّفاؤل، وُلِدَ معَها مرضٌ وراثيٌّ " ضمور في العضلات " تمَّ اكتِشافَه في مستشفى الجَمعيَّة العربيَّة في بيْتِ جَالا، كانَ أثَرُه بِبِدايةِ طفولَتِها بُطْء في كلِّ نَشاط تقوم بِه كالمشي واللَّعب والحركة، فكلَّما نما وكَبِر جسمها أصبح الوضعُ الصحيُّ أصعب فالعلاقة طرديَّة بحيث كلَّما كَبِرَ الجسم تضاءلتْ العضلات وصغر جحمها، وبالتَّالي تصبح الحركة أضعف وأقل، لكن هذا لم يؤثر سلباً في شخصية رغد بلْ كان نقطة قوَّة في حياتِها، فهي مارستْ حياتَها بشكل شبه طبيعيّ ولم تسمحْ لهذا المرض أن يقفَ بوجهِ أحلامها وطموحاتها... المساعدُ والداعمُ الأوَّلُ لها عائلتها فلم تشعرها بالنَّقص يوماً ولم تبخلْ عليها بشيء، فدخلت رغد المدرسة وكانت بشخصيَّتِها اللَّطيفة محبوبة لدى الجميع من معلِّمات وطالبات، فالكلُّ يتسارع لمساعدتِها ومرافقتِها، فهذا لم يشعرْها بالنَّقص بلْ بالفرحة والبساطة وذلك لجمال روحِها ورقيِّ تفكيرَها... كبرتْ رغد وكبرتْ مواهبُها معها، فهي كانت موهوبة بالرَّسم، واشتهرت بمدرستها بهذه الموهبة، فكانت ترسم على جُدرانِ المدرسة لوحات فنيَّة جميلة، وسرعان ما تطوَّرت هذه الموهبة من الرَّسم على الجدران إلى الرَّسم على الأظافر، فبدأت ترسم على أظافر أقربائها ومن حولها... حتى وصلت رغد الصف الثَّاني عشر، فمن حقِّها كأي فتاة أن تتزوّج وتختار شريك حياتها، فأحبَّها شخصٌ وأحبَّته وكانت قد أخبرته بكلِّ حالتها الصحيّة وأنَّها حتى لو تزوَّجتْ فهي لا تستطيع أن تنْجب أطفالاً لضعف عضلاتِ جسمها، إلا أنَّ حبَّه لها كان أقوى من كلِّ الظُّروف... فتزوَّجا بعد أنْ أنهت الثَّانوية العامَّة، وقامتْ رغد بدورها كزوجة على أكملِ وجْه بكلِّ إرادة وإصرار، هذا لا يعني أنها لم تكنْ أحياناً تشعرُ بالنَّقص والضَّعف بداخلها إلا أنَّ هذا الشعور لا يستمرُّ أكثر من ساعة ثمَّ تنهض منه لتكمل مسيرَتها بكلِّ قوَّةٍ وعطاء.

بعد سنة ونصف من زواجها أخبرها الطبيب أنَّها حامل، هنا كانتْ المفاجأة وفي نفس الوقت الخوف والحيرة، إلا أنَّ هذه الحيرة لم تخرجْ معها من عيَّادة الطَّبيب فهو خيَّرها وخبَّرها بخطورة استمرار هذا الحمل، وأنَّها ممكن أنْ تُجْهِضَ هذا الطِّفل بعدَ أربع شهور من الحمل وهناك احتماليّة توقّفها عن المشي بعد الشهر السَّابع، والاحتمال الثَّالث كان أنَّه من الممكن أن تتم ولادتها قبلَ موعدِها، إلا أنَّ كل هذه الاحتمالات لم تقف في وجه رغد فهي أصرَّت على الاستمرار بهذا الحمل وتوكَّلت على الله، وبالفعل كانت الفترة الأولى من حملها صعبة جداً وأدَّت إلى تدهور وضعها الصحيّ، حتَّى وصلت الشَّهر الرابع فبدأت تستعيد صحتها وقوتها، وكان الفضل بذلك لزوجها وعائلتها التي لم تتركها وحيدة في أي لحظة... بعد تسعة أشهر أتت الهدية الربَّانية لرغد وهي طفلها الأول " تيم " ... لم تنكرْ رغد الصعوبة التي واجهتها بعد الإنجاب من تربية وعناية بطفلها على الرغم من أنَّ أمَّها وزوجها لم يشعروها بالوحدة ابداً وكانوا دائماً سنداً بجانبها حتى كبر طفلها وأصبح عمرُه اليوم ثماني سنوات.

هناك مرحلة مفصليَّة في حياة رغد واجهتها ففي يوم من الأيَّام وقعت على قدميها وتعرَّضت قدمها للكسر، وبسبب التَّقصير الطِّبي فقد تم تجبير قدمها بطريقة خاطئة أدَّت إلى فقدانها القدرة على المشي بشكل كامل، فشعرت حينها بالحزن واليأس، إلا أنَّ هذا الشُّعور لم يستمر طويلاً فقرَّرت رغد أنْ تواجه هذا الحدث بكل قوة فهي استمرت بممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي، فكانت تتنقل على كرسي ذو عجلات " كرسي مكتب " وليس كرسي متحرِّك فهذا يساعدها على استمرار تحريك أطرافها ونشاط جسمها.

عاشت رغد حياة عمليَّة ناجحة، ففي البداية شجعها ودعمها والدها لتنمِّي الموهبة التي ترعرعت فيها وهي الرَّسم على الأظافر والعمل في هذا المجال، فاشترى لها صندوقاً يحتوي على كل ما تحتاجه لتباشر العمل في المنزل، فأصبح اسمُها ينتقل من فتاة لأخرى لشدة إبداعها وإتقانها لهذا الفنّ، حتى انشهرت في كل المنطقة والمناطق المجاورة لسكنها... أرادت رغد أن تخرج من إطار المنزل وتعمل بالخارج، فعملت مع ابنة خالها في مركز تجميل واستلمت قسم الأظافر، وبدأت تطوِّر نفسَها بنفسِها في هذه المهنة شيئاً فشيئاً دونَ أن تأخذَ دورات خارجية، فهي تابعتْ مقاطع فيديوهات وجربت مراراً وتكراراً حتى أتقنت هذا الفن، إلا أنَّ حادثة توقفها عن المشي أصبحت عائقاً في وجهها فتوقفت عن العمل في المركز لفترة معيَّنة، ومع إقناع أهلها وزبائنها ومن حولها قرَّرت أنْ تعودَ للعمل ولكن في المنزل، ففتحتْ مركزاً صغيراً في جزءٍ من منزلِها لتستقبلَ فيه الزَّبائن وتعطي دورات في هذا المجال، ليس هذا فحسبْ فهي اشتركتْ في عدَّةِ مهرجاناتٍ ومسابقاتٍ وكانتْ آخرها مسابقة الرَّسم التجريديّ على الأظافر وحصلت على المركز الثَّاني على مستوى فلسطين في هذا الفن.

هذه رغد... فَتاة عشرينيَّة مُفْعَمَة بالأملِ والعطاءِ... لا تجعل عائق يقف أمامَ أحلامِها وطموحاتِها... فهي مثالٌ للمرأةِ الفلسطينيَّة القويَّة... كما تشكِّل نموذجاً لعدَّة نساء عانَيْنَ شَبْه معاناة رغد...