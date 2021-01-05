الخارجية: فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين بالسفر إلى نيويورك

وطن: أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل امام المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر الى نيويورك على متن رحلة الملكية رقم 261 بتاريخ 7/1/2021.

وأوضحت الوزارة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن باب التسجيل سيفتح في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من اليوم، داعية المواطنين الراغبين بالسفر الى نيويورك ولم يسجلوا سابقا المبادرة للتسجيل على المنصة من خلال الرابط :

www.mofa.pna.ps/evacuation