الاحتلال يبعد الحارس عصام نجيب عن الأقصى 6 أشهر

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الثلاثاء حارس المسجد الأقصى عصام نجيب عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة 6 أشهر.

وذكر الحارس عصام نجيب أنه تسلم قرار الإبعاد اليوم لدى ذهابه إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحارس عصام نجيب خلال عمله داخل المسجد الأقصى، وأبعدته عن المسجد لمدة أسبوع، وطلبت منه العودة بعد انتهاء مدة الإبعاد إلى مركز القشلة.

وأشار نجيب إلى أنه ليس الإبعاد الأول له عن المسجد الأقصى، وحصيلة مدة إبعاده 4 سنوات.

من جانبه، أوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن الشرطة الإسرائيلية أبعدت خلال عام 2020، 13 موظفا وحارسا عن المسجد الأقصى، ومنذ بداية العام أبعدت موظف النظافة يزن عابدين، وموظف الصيانة سيف أبو قويدر لمدة أسبوعين، والثالث عصام نجيب لمدة 6 أشهر.

"صفا"