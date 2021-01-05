وطن تتابع ملف رواتب الأسرى | الأسرى والبنوك ضحايا قرار الاحتلال.. والموقف الرسمي غائب عن القضية

وطن: لا يزال البحث جاريا عن آليات لصرف رواتب الأسرى في سجون الاحتلال والمحررين ومخصصات أسر الشهداء، عقب سريان مفعول القرار العسكري الإسرائيلي القاضي بملاحقة البنوك الفلسطينية في حال استمرت بصرف تلك الرواتب.

ويقضي القرار الاحتلالي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم، باعتبار أنّ الأموال التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية هي "مكافآت" على ارتكاب عمليات ضد الاحتلال، وفق ما جاء في نصّ القرار العسكري الإسرائيلي الصادر في شباط/ فبراير الماضي.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي الأسرى والمعتقلين الحاليين والسابقين.

والقرار العسكري المذكور، سبق واتخذه وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينت، وجمد عدة مراتب خشية اندلاع انتفاضة جديدة ضد الاحتلال.

إن تطبيق القرار العسكري الإسرائيلي في ظل غياب موقف رسمي فلسطيني أو أي حل لرواتب الأسرى بعيدا عن صرفها عبر البنوك، سوف يقع الأسرى والبنوك ضحايا لهذا القرار، بالتالي قد تصادر رواتب الأسرى وأموال مودعين أخرين في البنوك، مما يضع البنوك أمام إجراءات الاحتلال المختلفة، وهو ما يعرضها لخطر الإنهيار أو الإفلاس، أو يدفع البنوك الأردنية الوافدة لمغادرة السوق الفلسطيني، بالتالي سيكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني وأموال المواطنين عموماً، ولن تقتصر القضية على أموال الأسرى فقط.

والعام الماضي، اقتطعت سلطات الاحتلال جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أنها تُدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه، مما دفع السلطة في نوفمبر الماضي إلى العودة استقبال الأموال.

وخلال الفترة الماضية تم طرح عدة أفكار لتجنب القرار العسكري الإسرائيلي، منها فرز الأسرى المحررين كموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحويل رواتب الأسرى في سجون الاحتلال كمخصصات يتم صرفها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وتم إصدار قرار بإنشاء بنك الاستقلال كبنك وطني حكومي لتجنيب البنوك الفلسطينية أي ملاحقة إسرائيلية لها.

وحتى اللحظة لم تصدر أي تعليمات جديدة من سلطة النقد، بخصوص هذه القضية، في ظل غياب الموقف الرسمي، وهو ما قد يجعل البنوك وحيدة في مواجهة القرار العسكري الإسرائيلي وأي إجراءات قد تنتج عنه.

واتصلت وطن، بالناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم للحصول على رد منه حول هذه القضية، إلا أنه لم يجب على الهاتف.

كما اتصلت وطن بسلطة النقد للحصول على رد منها حول القضية، لكنها لم تعلّق، وفضّلت التريّث لحين صدور موقف رسمي بشأن ذلك.

نادي الأسير: لم تتبلور أي خطة حتى الآن

وتعليقا على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس لـوطن، إنه لن نسمح بأن يتم المساس بحقوق ورواتب الأسرى.

ولتجنب الملاحقة الإسرائيلية، أوضح فارس أنه سوف يكون هناك حل، ويجري الآن مناقشة أفكار عديدة بهذا الخصوص، لكن لم تتبلور أي خطة أو حل لذلك حتى اللحظة. مؤكدا أنه "لا نستطيع التصريح بشأن الأفكار التي نبحثها".

بنك الاستقلال عالق

أما رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، فأوضح لـوطن، إن السلطة اتخذت قرارا بصرف رواتب ثلاثة أشهر للأسرى عن الأشهر الثلاثة القادمة، قبل بداية العام الجاري لتفادي أي ملاحقة إسرائيلية للبنوك ولحسابات الأسرى، ولإتاحة الوقت الكافي خلال الأشهر القادمة للوصول إلى حلول أو بدائل تحافظ على الرواتب. مؤكدا أنه لن يتم المساس برواتب الأسرى.

وأوضح أبو بكر أنه كان أحد الخيارات إنشاء بنك "الاستقلال" لكن يبدو أن هذا لن يجدي نفعا لأنه يوجد تهديدات من قبل الاحتلال ضد البنك، وضد البنوك التي تتعامل معه، وعدم منحه ترخيصا، مما يحول دون بدء عمله.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان لـوطن، إنه يوجد لجنة رئاسية مكونة من 11 شخصا يمثلون مؤسسات الأسرى، وقد اجتمعت أكثر من أربع مرات لبحث أفضل السبل لصرف رواتب ومستحقات الأسرى والمحررين بشكل منتظم ودون المساس بها.

وأضاف شومان "لدينا متسع من الوقت وهو ثلاثة شهور من أجل ايجاد آلية لصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، ونحن متمسكون بصرف هذه الرواتب بعيدا عن أي ابتزاز أو ضغوط إسرائيلية".

أسرى محررون يهددون بالتصعيد

في المقابل طالب الأسير المحرر أحمد مصفر بإيجاد حلول سريعة لاستيعاب الأسرى في مؤسسات السلطة، وإيجاد حلول سريعة لرواتب الأسرى داخل السجون.

وقال مصفر لـوطن، إنهم اجتمعوا خلال الأسبوع الماضي مع نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى واللجنة الرئاسية المكلفة بهذا الخصوص، لبحث الحلول المتاحة، ومنها بنك الاستقلال الحكومي، لكن حسبما علموا أنه لن يكون فاعلاً ولن يعمل.

وأضاف مصفر: توفرت لدينا معلومات أمس من اللجنة الرئاسية بأن بنك الاستقلال أصبح خيارا غير موجودا، وتم صرف ثلاثة شهور من الرواتب قبل بدء سريان القرار العسكري الاسرائيلي، لإتاحة مزيد من الوقت لنقل ملفات الأسرى من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الى مؤسسات الأمن والوظائف المدنية في السلطة.

وتابع: خلال يومين يجب أن يكون لدينا رد من اللجنة الرئاسية المكلفة ووزارة المالية، لأننا سوف نبدأ باتخاذ إجراءات على الأرض، لأن الرئيس قام بالتوقيع على استيعاب المحررين في مؤسسات السلطة، والآن يجب نقل الأسماء الى مؤسسات السلطة.

وأعرب مصفر عن رفض الأسرى وذويهم بشكل مطلق تحويل رواتبهم إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال: الآن أموال الأسرى داخل السجون من مسؤولية وزارة المالية، لإيجاد آلية صرف محترمة تضمن صرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة بعيدا عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف: نحن نبحث ملف الأسرى داخل السجون مع كافة الجهات، وهذا الملف يجب تأمينه وبسرعة، بعيدا عن التنمية الاجتماعية، وهو غير قابل للنقاش أو التفاوض، ويجب أن تكون المخصصات كاملة دون نقصان.

واصل أبو يوسف: نحاول الوصول لحل مع المؤسسات الشريكة

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف لـوطن، "إننا لن نعدم السبل لدفع مستحقات الأسرى والمحررين وأسر الشهداء، ولن تتوقف الرواتب والمخصصات.

وأضاف: نحاول مع المؤسسات الشريكة تفادي التهديدات الإسرائيلية، ونحاول ايضا عدم الإجحاف في أي من حقوقهم، لذلك تم دفع رواتب ثلاثة شهور مقدما، لتفادي إجراءات الاحتلال بخصوص رواتب الأسرى، وسنمضي قدما بالالتزام بمستحقات الاسرى وأسر الشهداء.

جمعية البنوك: من المبكر الحديث عن خطة أو حل لهذه القضية

في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري، إن الجمعية تعمل مع الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية من أجل الوصول إلى حل بخصوص رواتب الأسرى والمحررين وأسر الشهداء.

وأضاف في حديثه لـوطن، لا يوجد لدينا جواب نافذ نستطيع التصريح به أو بخطة عمل واضحة بكيفية الحل، لآن هذه القضية لدى السلطة وليس البنوك.

وقال المصري "اعتقد أن من المبكر أن يقول أحد أنه تم التوصل لخطة عمل في هذا الإطار، والأفضل الانتظار لشهر أو شهرين حتى تتضح الأمور بشكل نهائي ووضع خطة عملية لكيفية التعامل مع هذا الموضوع ، لأن الوضع لم يستقر إلى نهايته".

غياب الحل يعرض الأسرى والبنوك لإجراءات الاحتلال

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـوطن، إنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ستكون كل الاحتمالات قائمة ، سواء بالملاحقة القانونية للبنوك من قبل الاحتلال أو وقف العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية أو مداهمتها أو مصادرة أموالها، لذلك عالجت الحكومة هذا مقدما واشترت زمنيا لمدة 3 شهور، بصرف ثلاثة شهور مقدمة قبل بداية العام الجديد، أي قبل بدء نفاذ قرار الاحتلال.

وبشأن الحلول، أوضح عبد الكريم أن الحكومة تأمل بأن يكون بنك الاستقلال قد بدأ عمله مع بداية شهر أبريل/نيسان القادم، وحينها تكون رواتب الأسرى في البنك، لأنه لن يكون أحد سعيداً أن لا يأخذ الأسرى حقوقهم، أو تعريض البنوك لأي مساءلة قانونية او متابعة من قبل الاحتلال.

وأضاف أن الحل الإداري بإلحاق الأسرى بمؤسسات السلطة، ربما لا يحل موضوع حساباتهم لدى البنوك، لأن الاحتلال قد لا يتجاهل رواتب الاسرى حتى لو تغير وضعهم الإداري والوظيفي.

وشدد عبد الكريم على ضرورة الوصول إلى حل يحافظ على رواتب الأسرى والمحررين، وفي المقابل عدم تعريض البنوك لأي ضرر، لأن في النهاية الاموال الموجودة في البنوك هي أموال مواطنين مودعين، بالتالي المواطن سوف يلحقه ضرر، مما يعني أن القطاع المصرفي كله سوف يتضرر.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته رقم (67) المنعقدة بتاريخ 2020/07/27، اعتماد مسمى "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار" للمصرف الحكومي المنشأ بموجب القرار الرئاسي، بهدف استيعاب رواتب الأسرى والمحررين ومخصصات الجرحى وأسر الشهداء، لتجنب إجراءات الاحتلال.

حراك لأسرى فتح المحررين

والأربعاء الماضي عقد أسرى فتح المحررين في الضفة اجتماعاً موسعا في مقر التعبئة والتنظيم لتدارس آليات التحرك لمواجهة قرارات وإجراءات وقرصنة الاحتلال بحق نضالات الحركة الوطنية الاسيرة، والاسرى المحررين، ومخصصاتهم واستحقاقاتهم المالية القانونية بحضور قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني، وعدد من أمناء سر أقاليم حركة فتح. وجاء هذا الاجتماع بعد لقاء مصغر مع اللواء قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وقدورة فارس لوضعهم في صورة ما آلت إليه الأمور مع اللجان المكلفة من قبل الرئيس محمود عباس بإيجاد حلول فورية لقضية التهديدات التي تتعرض لها البنوك في حال استمرارها في تحويل حسابات الأسرى والمحرربن، وكذلك قضية دمج الأسرى المحررين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، و قضية بنك الاستقلال الذي كان من المفترض أن يكون فاعلا مع بداية العام الجديد.

وقال أسرى فتح المحررون في بيان لهم، وصل وطن، نسخة عنه، إن "عدم حدوث تقدم حقيقي في اي من هذه الملفات، إلى جانب وقف صرف منح الإفراج، واقتطاع نصف رواتب أسرى ومحرري قطاع غزة الحبيب ، ووقف عدد من الرواتب. ووقوفا أمام خطورة وحساسية المساس بهذا الملف النضالي الأصيل، وأمام مسؤولياتنا كأسرى محررين، ومؤسسات أسرى، وأطر تنظيمية، وبعد نقاش معمق، خرج الاجتماع وبعد الاتفاق على تشكيل وتفعيل لجان المحررين في مختلف المحافظات في إطار موحد ينظم وينسق آلية الحراك القادم من أجل العمل على إيجاد حلول فورية للقضايا التالية:

- مخصصات أسرى ومحرري غزة أولوية يجب حلها بشكل فوري وعاجل .

- حقوق الشهداء هي من مسؤولياتنا ولن نتخلى عن دورنا في حمايتها.

- تبني قضية الدفاع عن حقوق الاسرى داخل السجون ولن نسمح بالمس بحقوقهم، وسنناضل من أجلهم.

- على اللجان المكلفة باستيعاب الأسرى المحررين أن تحدد موعدا وسقفا زمنيا لإنهاء ملفات الاستيعاب دون تباطؤ او ترحيل .

- على وزارة المالية أن تستأنف صرف منح الافراج مباشرة.

- نطالب بإضافة ممثلين من الاسرى المحررين في اللجان المكلفة بإيجاد الحلول لقضايا الاسرى المستهدفة.

- سيتم الاعلان قريبا وخلال ايام عن برنامج للحراك على الأرض في حال التقاعس عن تنفيذ اي من مطالبنا والتي امر بتنفيذها سيادة الرئيس محمود عباس وتتقاعس اللجان والمؤسسات عن تنفيذها.

ودعا البيان الأسرى المحررين، ومؤسسات الأسرى، والأطر التنظيمية، بالاستعداد دوما لممارسة دورها النضالي والوطني في حماية الحالة النضالية والدفاع عن الأسرى والمحررين واستحقاقاتهم في وجه المحتل وكل من يتهاون في ممارسة دوره ومسؤولياته في حفظ هذه الحقوق ونضالات وكرامات الشهداء و الاسرى والمحررين وعوائلهم.