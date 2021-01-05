الإغاثة الزراعية تنفذ ورش تعريفية وارشادية للمزارعين

وطن: نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ورش تعريفية و ارشادية في إطار مشروع "حماية سبل العيش للأسر الأكثر هشاشة في المناطقِ مقيدةِ الوصولِ وتعزيزِ صمود المزارعين للتأقلم مع الأزمات المتكررة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المستمرة" الذي تنفذه منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI) بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (PARC) وبتمويل كريم من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة oPt Humanitarian Fund لدعم المزارعين المتضررين من عمليات الرش الكيميائي والأحوال الجوية السيئة في المنطقةِ مقيدةِ الوصولِ من خلال تقديم مساعدة نقدية مشروطة لاستئناف الأنشطة الزراعية.

حيث تم خلال الورش التعريفية تزويد المزارعين بجميع المعلومات الخاصة بالنشاط، وقيمة ومتطلبات المنحة، وآلية المقترحات والشكاوى، بالإضافة إلى الرد على جميع استفساراتهم ومداخلاتهم. كما تم تدريب المزارعين على كيفية الوصول للسوق، و التعامل مع الموردين، والتأكد من جودة المدخلات الزراعية. من الجدير بالذكر أنه تم خلال الورش توزيع منشورات مطوية تشمل معلومات المشروع وقنوات الاتصال، ومناقشة بنود عقد الانتفاع، واتمام إجراءات التعاقد مع ٢٦٥ مزارع مستفيد موزعين على جميع محافظات قطاع غزة كالتالي: رفح (الشوكة)، خان يونس (عبسان الجديدة، عبسان الكبيرة، خزاعة، بني سهيلا، القرارة)، الوسطى (شرق البريج)، غزة (جحر الديك، شرق الشجاعية)، الشمال (شرق بيت حانون).

بالإضافة إلى ذلك، تم في نهاية الورش توزيع الطرود الصحية ومعدات السلامة الشخصية على المستفيدين والتي شملت عبوة كلور، وصابون، وكمامات واقية من أجل تعزيز قدرة المستفيدين وأسرهم على تطبيق تدابير الوقاية والسلامة واسناداً للجهود الوطنية في احتواء تفشي فيروس كورونا داخل المجتمعات في قطاع غزة.

يذكر أن فريق المشروع من كلا المنظمتين استخدم إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) التي تم تدريبهم عليها في بداية المشروع للتأكد من مراعاة وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية المتعلقة بفيروس كورونا خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.