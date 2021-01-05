تسجيل 20 حالة وفاة و1191 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 حالة وفاة و1191 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، طولكرم 1، نابلس 1، رام الله 4، الخليل 1"، قطاع غزة 6 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (33)، قلقيلية (18)، طولكرم (52)، جنين (65)، نابلس (70)، ضواحي القدس (33)، رام الله (138)، الخليل (69)، بيت لحم (39)، سلفيت (21)، أريحا (7)"، قطاع غزة (396)، مدينة القدس (250).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (14)، قلقيلية (20)، طولكرم (46)، جنين (50)، نابلس (151)، رام الله (183)، الخليل (98)، بيت لحم (63)، سلفيت (41)، أريحا (17)"، قطاع غزة (866)، مدينة القدس (255).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.