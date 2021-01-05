الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدات مختلفة من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني أن قوات ومخابرات الاحتلال اعتقلت كلًا من فادي أبو غنام، إياس عبيد، محمود عبيد، وحمزة أبو غنام من بلدتي العيسوية والطور.

وذكر أن تلك القوات اقتحمت البلدتين، وانتشرت في عدة شوارع، ثم داهمت منازل المواطنين ونفذت أوامر الاعتقال.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوى في بلدة سلوان، واعتقلت الشابين وجدي أبو صبيح وحربي أبو صبيح.