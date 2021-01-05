الاحتلال يستولي على خيام ومعدات تنزه في قرية النبي صموئيل بالقدس

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه، في قرية النبي صموئيل شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وتعود ملكية المرافق والمعدات للموطنين أنس عبيد، وماجد عيسى بركات.

وأفاد عبيد، بأن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال برفقة الجنود اقتحمت أرضهما الواقعة قرب مدخل النبي صموئيل، والتي يعملان فيها على إنشاء متنزه للمواطنين، واستولت على خيمتين متنقلتين، وحمامات، وعشب صناعي/انجيل، ومقاعد وطاولات، ومستلزمات كهربائية.