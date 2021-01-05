غزة: 6 حالات وفاة و396 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفى 240 حالة، منها 139 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 866 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1646 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 43134 إصابة، منهم 9308 حالات نشطة، و33422 حالة تعافٍ و404 وفيات.