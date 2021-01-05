الحرارة تواصل ارتفاعها حتى نهاية الاسبوع

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.