غزة.. 238 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 238 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليكون العدد الكلي للإصابات 396 إصابة خلال اليوم ، بعد فحص 1646 عينة، بنسبة إصابة 24%.

وسجلت وزارة الصحة صباح اليوم، 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، وتسجيل 360 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 1851 فحصًا مخبريًا، بحسب ما جاء في بيانها اليومي.

وأوضحت أنّ 510 إصابات تعافت من فيروس "كورونا"، لافتةً إلى أنّ الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 42738 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 9784 حالة.

وبيّنت أنّ إجمالي المتعافين بلغ 32556 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 398 حالة وفاة، في حين بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 245 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 141 حالة.

وحذّرت الوزارة من التداعيات الكارثية لاستمرار أزمة نفاد الوقود اللازم للمستشفيات، على المرضى في القطاع.

وقالت الصحة إن استمرار أزمة نفاد الوقود في المرافق الصحية سيكون لها تداعيات كارثية على مرضى قطاع غزة عند توقف المولدات الكهربائية خلال بضعة أيام.