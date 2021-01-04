5 وفيات و250 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني عن تسجيل 5 حالات وفاة أمس واليوم في مدينة القدس بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وذكر الطبيب الجبريني أن الوفيات تعكس الوضع المقلق خصوصاً في ظل وجود أكثر من 117 حالة بين متوسطة وخطيرة في المستشفيات .

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة يوم أمس وحالتين اليوم ، في كل من أحياء؛ شعفاط ، بيت صفافا ، جبل المكبر أمس ، وحالتي وفاة من حي الثوري اليوم ؛ ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس الى 158 حالة .

وحول الإصابات قال الجبريني إنها انخفضت قليلاً مقارنة مع الأيام الماضية لكن معدلاتها تبقى مرتفعة، حيث تم تسجيل 137 إصابة أمس الأحد، و113 إصابة اليوم الاثنين؛ مقابل تسجيل 260 حالة شفاء ، ليصل عدد الإصابات النشطة حالياً في المدينة الى 1427 حالة.

ووجه الجبريني نداء للمواطنين في مدينة القدس بضرورة الاستمرار في نهج الصحة العامة لا سيما وأن الفيروس لا زال منتشرا بيننا مطالباً بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم.