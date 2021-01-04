(تفاصيل جديدة) الشرطة: المشتبه به بقتل المربية سهى طاهر نجلها

وطن: قبضت الشرطة مساء اليوم على المشتبه به بقتل السيدة المربية سهى طاهر ، مساء اليوم الاثنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فرع المباحث العامة لتحديد هوية المشتبه به في قتل مواطنة في جنين تم رصد المشتبه به والذي تبين أنه ابن المجني عليها أثناء تواجده في إحدى المحال التجارية وسط مدينة جنين، وعليه تحركت قوة من المباحث العامة إلى مكان تواجده وتمكنت من إلقاء القبض عليه .

وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق لمعرفة ظروف الحادثة .

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أن القاتل يدعى رضا حلاوة، وكان يُشهد له بأنه حسن الخلق والسلوك والتفوق الجامعي، لكنه بدأ يعاني منذ عامين من أمراض نفسية وحاول شنق نفسه.

ووفق ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعد تخرج الشاب من الجامعة، قام أشخاص بإعطائه "حبوب تريب" المخدرة، مما تسبب بفقدان عقله ودخوله بمعاناة نفسية.

يذكر أن المربية سهى طاهر تعمل مديرة مدرسة في مدينة جنين.