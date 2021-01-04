غداً: توقيع اتفاق ينهي الأزمة الخليجية

وطن: أعلنت الكويت انتهاء الحصار المفروض على قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم الاثنين، حيث قال إن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها".

وأضاف أنه بناء على اقتراح أمير الكويت "فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن الشيخ نواف أعرب عن ثقته في أن تكفل القمة الخليجية التي تعقد غدا الثلاثاء في مدينة العلا بالسعودية إنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

ويلاحظ غياب الإمارات والبحرين عن هذا الإعلان الذي جاء قبل ساعات من انعقاد القمة.

رفع الحواجز الحدودية

من جهة أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن عملية رفع الحواجز الفاصلة بين الحدود السعودية القطرية بدأت من ساعات نهار اليوم.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه سيتم غدا الثلاثاء التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق يقضي برفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار عن قطر، الذي بدأ في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وأفادت رويترز أن وفد أميركيا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب يتوجه إلى السعودية لحضور التوقيع على الاتفاق.

بيان السعودية

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون "قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات ملك السعودية وإخوانه قادة دول المجلس في "لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى قبل ساعات رسالة شفهية من أمير الكويت الشيخ. وقام بنقل الرسالة وزيرُ الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال زيارته للدوحة مساء اليوم.

وجاءت رسالة أمير الكويت في إطار جهود الساعات الأخيرة لحل الأزمة الخليجية، قبل القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العُلا.

وكان مراقبون قالوا إنهم يتوقعون أن الأوضاع تتجه نحو الانفراج. ويذكر أنه تواصلت على مدى الأيام الماضية الاتصالات السعودية القطرية بوساطة كويتية.

وكان موعد القمة قد أرجئ من ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى يناير/كانون الثاني الجاري، لمنح المزيد من الوقت لجهود الوساطة.

المصدر : الجزيرة + رويترز