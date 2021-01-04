محافظ جنين: السيدة سهى طاهر تعرضت للقتل وتم اعتقال المشتبه به بارتكاب الجريمة

وطن: أكد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب أن المواطنة التي عُثر على جثتها في داخل شقة سكنية قرب جسر خروبة في مدينة جنين، مساء اليوم، تعرضت للقتل.

وقال اللواء الرجوب "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل المربية الفاضلة سهى نبيل فضل طاهر (47 عاما)، والتي عثر عليها مقتولة مساء اليوم الإثنين في منزلها في مدينة جنين".

وأضاف "فور تلقيهم للخبر قام الأخوة في جهاز الشرطة بالتوجه للموقع ومباشرة التحريات التي أدت إلى اعتقال مشتبه فيه بارتكاب الجريمة، وجاري نقل جثمان المرحومة للطب العدلي لاستكمال إجراءات التحقيق أصولا".