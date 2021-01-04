مجلس الوزراء يصادق على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وطن: صادق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برام الله، على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إتمام عملية التشاور والتنسيق معهم، وفق بيان المجلس.



واعتمد حوكمة عدد 30 مؤسسة حكومية غير وزارية والتنسيب بذلك للرئيس، أي أنه ألغى بعض المؤسسات ودمج بعضها الأخر ببعض أو ألحقها بوزارات.

كما اعتمد المجلس خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة أريحا والأغوار "صمود وتنمية" للأعوام 2020-2022 بتكلفة (61) مليون دولار.

ووضع خطة لتنظيم سوق الأدوية بهدف تخفيض أسعارها للمواطنين مع ضمان جودتها وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار مع إعطاء اولوية للمنتجات الوطنية المنافسة.

ووافق على تشكيل لجنة وزارية لدراسة التقارير الدولية والمحلية بشأن حقوق الإنسان.

وصادق على عطاءات لمشاريع تطويرية، تأهيل شارع رابط عين عريك- دير ابزيع- كفر نعمة/ محافظة رام الله والبيرة، وإعادة تأهيل طريق بيت عوا– دير سامت– دورا/ محافظة الخليل، وتصميم مستشفى الشهيد سعد صايل في المنطقة الشرقية/ نابلس، وتخصيص المبالغ المالية لإعادة تأهيل مؤسسة دار رعاية الفتيات- بيت لحم.

ووافق على حل وإستحداث هيئات محلية جديدة في محافظات "الخليل، وقلقيلية، وطوباس.