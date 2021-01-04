الاحتلال يؤجل محاكمة 3 شبان مقدسيين

وطن: أجلت محكمة الاحتلال، يوم الاثنين، محاكمة 3 شبان مقدسيين من البلدة القديمة والطور بالقدس المحتلة حتى شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين.

وذكرت والدة الشاب مالك أبو سنينة أن المحكمة أجلت محاكمة نجلها وهشام البشيتي حتى تاريخ 16 مارس المقبل.

كما أجلت المحكمة جلسة الشاب أحمد أبو الهوى من سكان الطور حتى الثامن من فبراير المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلتهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف شهود عيان أن القاصر عبد الرحمن البشيتي (16 عاما) نقل إلى مستشفى "هداسا" للعلاج، بعد ارتفاع "السكري" لديه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القاصر عبد الرحمن البشيتي والشابين زكريا البكري ومصطفى أبو سنينة، بعد اقتحام منازلهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.