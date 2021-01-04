موظفو العقود في وزارة الصحة ينظمون وقفة احتجاجية امام مقر الوزارة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم

وطن: جدد موظفو العقود في وزارة الصحة مطالبتهم بتثبيتهم في وظائفهم، وقاموا اليوم بتنفذ وقفة رمزية وتعبيرية امام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على عدم اتخاذ قرار بتثبيتهم لغاية الآن، لافتين الى ان الوقفة امام مقر وزارة الصحة تعد رمزية وهي تاتي استجابة لقرار محافظة رام الله والبيرة بمنع الوقفات امام او بالقرب من مجلس الوزراء.

وقال الموظفون في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه "نحن موظفو عقود الديوان في وزارة الصحة، تم تعيينا منذ عدة سنوات، حسب اعلانات وظيفية صادرة عن وزارة الصحة وديوان الموظفين لشغر وظائف دائمة وثابتة في وزارة الصحة، وذلك بعد اجتيازنا الامتحانات وحصولنا على اولى الدرجات، وفوزنا بالمنافسة المفتوحة والمتاحة لجميع المتقدمين، تركنا وظائفنا في القطاع الخاص بناء على تعييننا، تم توقيعنا بداية على عقد مؤقت حتى إقرار الموازنة ، كان هذا منذ خمسة سنوات وما زال مستمرا، وما زلنا ننتظر الموازنات التي أقرت سنة وراء سنة، حيث كان يتم تعيين آخرين عليها وبنفس وظائفنا ومسمياتنا الوظيفية".

ووجه الموظفون في بيانهم رسالة الى مجلس الوزراء قالوا فيها "ليست وظائفنا التي نشغرها وظائف موسمية ولا عارضة ولا محددة بوقت زمني ولسنا خبراء منقطعي النظير كما جاء في ترويسة بعض العقود، فوظائفنا هي ضمن احتياج وزارة الصحة السنوي والمتكرر والدائم".

وتابع الموظفون "نسمعكم دائما تمجدون وتحيون ابطال الجيش الابيض خاصة في هذه الظروف التي نمر بها والتي نخوضها نحن كجزء من الطواقم الطبية المدافعة عن صحة ابناء شعبنا، ويسمعكم المواطن ايضا "

وقال الموظفون في رسالتهم الموجهة الى مجلس الوزراء انهم وبعد "استنفاذ كافة المطالبات والمناشدات الاعلامية، نقف اولى وقفاتنا الرمزية والتعبيرية وبعدد بسيط احتجاجا على عدم اتخاذ قرار تثبيتنا لغاية الآن، امام مبنى وزارة الصحة كخيار ثاني وبديل لمبنى مجلسكم الموقر، وذلك بناءا على قرار محافظة رام الله والبيرة منع الوقفات امام او بالقرب من مجلس الوزراء".

وتابع الموظفون "لقد انتظرنا طويلا، وشاركنا بتحمل اعباء مضاعفة لصفقة القرن وضم القدس، وحالة الخصام المالي مع المحتل، حقوقنا في الأمن الوظيفي والتقاعد والحماية الاجتماعية خاصة في هذه الظروف التي نتعرض فيها بالدرجة الاولى للمخاطر على الحياة بسبب الجائحة، هي رهن باعناقكم ، الوفيات في الكادر الصحي بازدياد ولا ضمان ولا ضامن لابناءنا واسرنا" .

واختتم الموظفون رسالتهم قائلين "لسنا مرتزقة في هذا الجيش لنعامل هكذا، نحن مواطنون فلسطينيون وموظفون لديكم، لا تمييز بيننا وبين بقية زملائنا في الواجبات انما التمييز الحاصل من طرفكم هو فقط في بعض الحقوق والتي نحن بأمس الحاجة لها الآن، آملين من مجلسكم الموقر اتخاذ القرار العاجل بتثبيتنا وتصويب اوضاعنا السابقة وفقا للقانون."