"الخارجية" تدعو الطلبة الدارسين في الجزائر لتأكيد تسجيلهم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة الدارسين في الجامعات الجزائرية الذين سجلوا وحصلوا على الموافقات اللازمة لدخول الجزائر عن فتح باب التسجيل لهم على المنصة الالكترونية: http://www.mofa.pna.ps/Evacuation، بهدف التأكيد على نية كل منهم ورغبته في السفر بشكل نهائي، حيث يترتب حصر أعداد الراغبين بالسفر.

وأوضحت الصفارة في بيان لها، اليوم الاثنين أن المنصة فتحت في تمام الساعة الثالثة اليوم، وستغلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء.