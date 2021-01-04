جيش الاحتلال يمنع طاقم " وطن " من التصوير في المنطقة المقامة عليها "البؤرة الاستيطانية " على اراضي قرية دير جرير شرق رام الله

وطن للانباء : منع جيش الاحتلال اليوم الاربعاء طاقم " وطن " من التصوير في الاراضي المهددة بالمصادرة في قرية دير جرير شرق رام الله .

وخلال اعداد طاقم " وطن " مادة صحفية عن الاحداث الاخيرة التي شهدتها القرية بعد اقامة مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على اراضي القرية في منطقة " الشرفة " منع جيش الاحتلال الطاقم من الاقتراب من البؤرة الاستيطانية وطلب من الطاقم مغادرة المنطقة .

وتشهد قرية دير جرير فعالياتٍ اسبوعية مستمرة رفضا لاقامة الاحتلال بؤرة استيطانية على اراضي القرية ، في وقت صادر الاحتلال منذ العام 1967 اكثر من سبعة عشر الف دونمٍ من اراضي القرية