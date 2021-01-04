إغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية .. اسدال الستار على الحلم وأحد رموز السيادة الوطنية

رام الله – وطن: حين تأسست الخطوط الجوية الفلسطينية قبل 25 عاما، كان الشعب الفلسطيني يُمني النفس ان تكون تلك الخطوط "بساطهم السحري" للوصول الى العالم، بعد سنوات من الحرمان وتقييد الحركة ومنع السفر والكثير من العقوبات التي كانت تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

لكن تجربة الفلسطينيين مع ذلك "البساط" أصيبت في مقتل بعد ان دمرت طائرات الاحتلال مطار فلسطين في قطاع غزة بشكل كامل ابان انتفاضة الاقصى، لتصل في الوقت الراهن تلك التجربة الى نهايتها بخسائر ثقيلة، مع إعلان وزارة النقل والمواصلات عن إغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية .

تعد الخطوط الجوية أحد أهم ركائز السيادة والاستقلال في اي دولة في العالم، وما الاعلان عن اغلاق الخطوط الجوية الا اسدال الستار على تجربة لم ينعم الشعب الفلسطيني بها، رغم التضارب حول تفاصيل القرار.

وبينما تؤكد وزارة النقل والمواصلات وجود قرار بإغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية، قال مدير عام الخطوط الجوية وليد تميم من القاهرة لـ وطن انه "لا يوجد قرار بإغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية، بل هناك قرار بالحفاظ على استمرارية عملها".

واضاف تميم "ما جرى اتخاذه من قرار يتعلق فقط ببيع الطائرتين التابعتين للخطوط لأنهما قديمتين وصيانتها تكلف الملايين، اضافة الى تجميد رخصة النقل الجوي AOC وهو تجميد مؤقت الى ان تتاح الظروف السياسية والاقتصادية لشراء طائرات كبيرة للعمل".

تمتلك شركة الخطوط الجوية الفلسطينية، طائرتين من نوع (فوكر 50)، إحداهما موجودة بمطار القاهرة الدولي، والأخرى في عمَّان، علما ان الطائرة الموجودة في القاهرة كانت مؤجرة الى دولة النيجر، التي لم تقم بتجديد عقد الايجار.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال لـ وطن ان مجلس ادارة الخطوط الجوية الفلسطينية أصدر قرارا بإغلاق الشركة وبيع الطائرتين وتجميد رخصة الشركة AOC في مصر، على ان يتم تفعيل الرخصة حتى تتوفر الظروف السياسية المناسبة ، باندثار الاحتلال وإعادة بناء المطار، وامتلاك طائرات لخدمة المواطنين .

واكد رحال ان القرار هو بإغلاق الشركة وتجميد الرخصة، سببه التكاليف المالية الباهظة التي تحتاجها الطائرتين للصيانة، وعدم وجود اي عروض لاستخدام الطائرتين او استئجارها من اي دولة .

ولفت رحال أنه تم نشر إعلان عن نية بيع الطائرتين الا أنه لم يتقدم اي أحد لشرائها.

ولفت رحال ان النيجر التي كانت تستأجر احدى الطائرتين لم تتقدم بطلب لتجديد عقد الإيجار وذلك نظرا للظروف الناجمة عن جائحة كورونا، لافتا الى ان شراء الطائرتين من بعض الأطراف التي استفسرت عن الطائرتين كان مشروطا بعمل صيانة باهظة للغاية.



وحول اغلاق احد رموز ومؤسسات الدولة والسيادة الفلسطينية، قال رحال ان" التكاليف الباهظة لصيانة الطائرتين وعدم الاستفادة منهما، اضافة الى المصاريف التشغيلية العالية وعدم وجود مطار يتطلب اتخاذ قرار بإغلاق الخطوط وابقاء الرخصة مجمدة حتى تتوفر الظروف المناسبة لتشغيلها ويكون لدينا مطار لخدمتنا".

ولفت الى ان هناك 8 موظفين يعملون في الخطوط وهم 3 طيارين و 3 إداريين وموظفين في قسم الهندسة، بينما جرى إعادة الموظفين السابقين من حيث جرى استقدامهم وهم مقسمين الى ثلاث شرائح، الأولى: عسكريون منتدبون إلى الخطوط الجوية، وتم انتهاء انتدابهم، والثانية: موظفون بعقود مياومة مع وزارة المالية، وتم إرجاعهم لقيود الوزارة مجدداً، والشريحة الثالثة: يتبعون لديوان الموظفين العام.

تأسست الخطوط الجوية الفلسطينية عام 1995 كخطوة ضرورية لتشغيل مطار غزة الدولي، حيث بدأت العمل بعد عامين من تأسيسها، حيث انطلقت رحلاتها بانتظام من غزة لنقل الحجاج إلى جدة، ثم سمحت اتفاقية "واي ريفر" عام 1998 بتسيير رحلات من مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب وقبرص وتركيا وروسيا وإليها، مع العلم بأن أول رحلة حطت قبل افتتاح مطار غزة الدولي كانت طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1996.

ووصف العديد من المراقبين والمحللين هذه الخطوة بـ"الجريمة الوطنية"، ومنهم الكاتب هاني العقاد الذي قال في مقال كتبه لـ وطن ان ياسر عرفات قاتل بكل الأسلحة وطار بين العواصم لتكون للفلسطينيين دولة، وصارع الزمن وصارع المحتل وضرب بسيفه كل جدار يقف بينه وبين تحقيق الحلم الوطني، وجعل من الثورة دولة لها ما للدولة من مؤسات، وأسس القوة ( 14) للطيران في لبنان، وبعث برجال الثورة في كل مكان ليكونوا طيارين مهرة بل إنه عمد إلى تنويع الخبرات والتخصصات الجوية برجال تخرجوا من كبرى كليات الطيران بالعالم، عملوا بخطوط المالديف في العام 1978 العام 1979 ومن ثم غينيا 1988 والعام 1992 وطار الرجال الى كل مكان بطائرات تملكها منظمة التحرير.

واضاف العقاد ان "ياسر عرفات كان يعرف تماما ما الذي يفعله ولماذا يدفع بهؤلاء الرجال ليتعلموا في كل قسم من أقسام الطيران بالدول الشقيقة ، وأنه في العام 1992 اوعز لرجاله بإنشاء وتاسيس هيئة الطيران المدني الفلسطيني وبدأ العمل منذ ذلك اليوم على ان يكون لفلسطين خطوط جوية ومطار دولي كأحد أهم عناصر السيادة على الأرض".

وقال العقاد ان ما جرى " جريمة بحق الوطن وجريمة يسجلها الشعب في سجل أسود تستدعي من سيادة الرئيس ابو مازن الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للتحقيق مع كل من شارك في هذه الجريمة وتحويلهم للمحاكمة والايعاز بإعادة تشكيل سلطة الطيران المدني فوراً وتطوير الكادر الملاحي وشراء طائرات حديثة للحفاظ على الخطوط الجوية الفلسطينية تطير لكل بلاد العالم تحط في مطارات اوروبا و امريكا التي رأيت بنفسي في العام 1999 على بورد مطار نيويورك اسم (مطار غزة الدولي) فلسطين والطائرات المتوجهة الى هناك وكانت طائرة (الخطوط الجوية المغربية) التي أخبرني قبطانها أنهم يأتون إلى فلسطين لأجل سيادة دولة فلسطين مع ان الرحلة لا تغطي تكلفتها".