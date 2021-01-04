غزة: 5 حالات وفاة و360 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفى 245 حالة، منها 141 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 510 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1851 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 42738 إصابة، منهم 9784 حالة نشطة، و32556 حالة تعافٍ و398 وفاة.