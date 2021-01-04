البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في الخليج

وطن: رغم الإعلان قبل عدة أيام عن أن حاملة الطائرات الامريكية "نيميتز" ستغادر مياه الخليج، إلّا ان البنتاغون قرر اليوم الأحد إبقاءها.

وأعلن أن حاملة الطائرات الامريكية "يو إس إس نيميتز" ستبقى في مياه الخليج بسبب "التهديدات الأخيرة" من جانب إيران.

ويأتي ذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى أنها ستعود لقاعدتها في الولايات المتحدة فيما كان البعض اعتبر ذلك مؤشرا إلى خفض التصعيد.

وتجري "نيميتز" دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لكن وسائل إعلام أمريكية كانت قالت هذا الأسبوع إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة الى "خفض التصعيد" موجهة لطهران تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

غير أن ميلر أصدر، الأحد، بيانا معاكسا قال فيه إنه "بالنظر الى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية".

وأضاف: "ستبقى يو إس إس نيميتز الآن في موقعها بمنطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية. لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة الأمريكية".

يأتي هذا البيان بالتزامن مع مرور عام على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد.