خالد بطراوي يكتب لوطن .. العصيان المدني

جميعنا يتغنى بالمهاتما غاندي ذلك الذي قاد حركة شعبية واسعة في الهند بغية الإستقلال عن بريطانيا. ولجأ الشعب المصري الى العصيان المدني ضد الإحتلال البريطاني في الثورة المعروفة بإسم " ثورة 1919". ويعتبر الجنوب إفريقي نلسون مانديلا رمزا من رموز العصيان المدني ضد التمييز العنصري.

العصيان المدني وسيلة للتمرد على الظلم والطغيان وإجحاف القوانين. العصيان المدني حراك شعبي سلمي يرفض الشعب من خلاله الخضوع لمنظومة السلطة من قوانين أو لوائح أو بسطار العسكر.

في حالتنا الفلسطينية ونحن نرزح تحت وطأة أطول إحتلال في التاريخ المعاصر ولا تنطبق بشكل ميكانيكي تجريدي مسألة " العصيان المدني" على سلطة الكيان الوطني الفلسطيني ، بل تشكل خطورة بالغة على مصير الشعب العربي الفلسطيني، فالمعركة بالدرجة الأولى مع الإحتلال، وعلى الرغم من وجود هذا الكم من الإنتقادات والملاحظات الحادة وعدم الرضى عن أداء سلطة الكيان الوطني ... فالحذر الحذر من عمليات تأزيم الأجواء بغية إحداث حالة غليان تمهد لعصيان مدني.

لكن دعونا نقول بصراحة، هناك مجموعة من بين الساعين لتأزيم الحالة تهدف الى تقويض سلطة الكيان الوطني الفلسطيني وتستغل حالة عدم الرضا والتململ والأخطاء وكل الممارسات والقرارات لأجل الوصول الى حالة العصيان المدني، بعض هذه المجموعات تشكل قوى سياسية أو دينية.

هناك الغالبية العظمى من غير الراضين عن آداء سلطة الكيان الذين يتحركون بعفوية وبحسهم الوطني وينتقدون ويخرجون في مسيرات إحتجاجية إنما يتحركون ليس بهدف الوصول الى حالة العصيان المدني بل تحسين الأداء والأوضاع وإعمال سيادة القانون ومحاربة الفساد وغيرها من الأمور.

هناك مجموعة يحركها الإحتلال تهدف الى تقويض سلطة الكيان ونزع الثقة بها وتقدم نفسها بديلا " وطنيا وثوريا" و " خشبة الخلاص".

هناك داخل سلطة الكيان الوطني الفلسطيني من يعمل بشكل ممنهج لتعزيز ظروف العصيان المدني وهناك أيضا من يقوم بتصرفات دون وعي تصب في خدمة خلق حالة التململ وزيادة النفور من السلطة ورموزها.

أن تتصرف أجهزة إنفاذ القانون بإستخدام مفرط للقوة وأحيانا بالتسبب بوفاة مواطنين يؤجج حالة عدم الرضا. أن تصعد الأطر والمؤسسات غير الرسمية وتضخم بعد الأحداث وتعطيها أبعادا غير بعدها الحقيقي يخدم سعي الساعين "المؤدلجين" الى إحداث حالة العصيان المدني.

أن تنتشر على صفحات التواصل الإجتماعي تلك الأراء بل والشتائم من كل شخص نصّب نفسه " أبو العريف" وأفتى في هذا الموضوع أو ذاك، بل وعين نفسه " القاضي والجلاد" ... وساهم في ترويج الشائعات ... ذلك كله يخدم أولئك الذين يعملون بصمت وبطول نفس من أجل إحداث حالة العصيان المدني والإنقضاض لتسلم زمام الأمور.

أن لا تلتزم قطاعات مجتمعية بقرارات تصدرها سلطة الكيان الوطني بل وتدعو الى تنفيذ فعاليات ونشاط يخالف هذه التعليمات ... يصب أيضا في إتجاه زعزعة الكيان الوطني الفلسطيني.

الغالبية العظمى من أبناء شعبنا - وأنا من بينهم - غير راضية عن أداء الجهات الرسمية الفلسطينية بل وغاضبة أيما غضب. تكالبت الأنظمة العالمية على الشعب العربي الفلسطيني، فموازين القوى العالمية والعربية والإقليمية ليست في صالحنا، ويحقق كيان الاحتلال نجاحات مضطردة ومتسارعة ويحدث إختراقات هناك وهناك، وجاءت ظروف جائحة كورونا لتعصف بنا وتنشىء معادلات وعلاقات عالمية جديدة.

فلا يجب أن نرى الصورة الضيقة، ويجب الإنتباه ورص الصفوف وتفويت الفرصة على الساعين للإختراق الداخلي. المسؤولية تقع على الجميع بدرجات متفاوتة، الجهات الرسمية الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر من خلال تعزيز سيادة القانون وإستقلال القضاء ومحاربة الفساد والرقي بالأداء. الفصائل الفلسطينية أيضا تتحمل المسؤولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ... فيا فوز المستغفرين ... إستغفروا الله.