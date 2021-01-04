وفاة الإعلامي في قناة المنار علي المسمار

وطن: توفي الإعلامي علي المسمار فجر اليوم، الأحد، بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وقد نعت قناة "المنار" المسمار، وقالت إنّه "صاحب مسيرة مهنية مليئة بالعطاءات وكان له بصماته المتميزة في العديد من المحطات التي واجهتها القناة خصوصا خلال عدوان تموز 2006 وقد رافق المجاهدين بصوته واطلالته على مدى أكثر من عقدين من الزمن وقدّم نموذجا إعلاميا مقاوما اعتز به كل من شاهده وعرفه".

كما نعاه صحافيون وناشطون على مواقع التواصل، مستذكرين دوره في نقل وقائع حرب تموز 2006.