مقابرُ الأرقام.. سجونٌ للشهداء

كتبت: مرام الشيخ

منذُ نكسةِ عام 1967 مارس الاحتلالُ الإسرائيليّ بحق أبناء الشعب الفلسطينيّ سياسةَ العقاب الجماعي التي تشملُ هدمَ المنازل وسحبَ الإقامة والاعتقال، ولعلّ أبشع ما كان منه عدم اكتفائه بمعاقبة الأحياء، بل بمعاقبة الأموات بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وأطفالهم، وذلك من خلال ما يسمّى بمقابر الأرقام.

ما هي مقابرُ الأرقام؟

مقابرٌ سريةٌ دأبت سلطاتُ الاحتلال على احتجازِ جثامينَ شهداءِ فلسطينيّين وعرب فيها عام 1967، وهي مدافنٌ بسيطةٌ، محاطةٌ بالحجارة بدون شواهد، ومثبّتٌ فوق القبر لوحةٌ معدنيّةٌ تحمل رقماً معيّناً، وتقع في مناطقَ عسكريةٍ يحظر على أهالي الضّحايا ووسائلَ الإعلامِ والمنظّماتِ الدّوليّةِ الدّخول إليها. وبحسب مصادرَ متنوّعة فإنّ مقابرَ الأرقامِ هي:

1. مقبرةُ الأرقام المجاورة لجسر” بنات يعقوب ” و تقع في منطقةٍ عسكريةٍ عند ملتقى الحدود الإسرائيليّة – السوريّة – اللبنانيّة، وتفيد بعضُ المصادر عن وجود ما يقارب 500 قبر فيها لشهداء فلسطينيّين ولبنانيّين غالبيتهم ممن سقطوا في حرب عام 1982، وما بعد ذلك.

2. مقبرةُ الأرقام الواقعة في المنطقةِ العسكريةِ المغلقةِ بين مدينة أريحا وجسر داميه في غوْر الأردن، وهي محاطةٌ بجدارٍ، فيه بوابّةٌ حديديّةٌ معلّقٌ فوقها لافتةٌ كبيرةٌ كُتِبَ عليها بالعبرية ” مقبرةٌ لضّحايا العدوّ ” ويوجد فيها أكثرُ من مئةِ قبر.

3. مقبرةُ ” ريفيديم ” وتقع في غوْر الأردن.

4. مقبرةُ ” شحيطة ” وتقع في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا، وغالبيّةِ الجثامين فيها لشهداءِ معارك منطقة الأغوار بين عامي 1965 – 1975.

ويدّعي الاحتلالُ الإسرائيليّ أنّ الجثامينَ الموجودة في هذه المقابرَ تعود لمخرّبين، ولا تُعرف هوياتهم وأصولهم، وهذا ادّعاء منافٍ تماماً للحقيقة، فأغلب هذه الجثامينُ هي لأشخاصٍ معروفة هوياتهم لعائلاتهم.

إن احتجازَ جثامينَ الشهداءِ يُعدُّ واحدةً من أكبرِ وأبشعِ الجرائم الأخلاقيّةِ والإنسانيّةِ والدينيّةِ والقانونيّةِ التي تقترفها دولةُ الاحتلال الإسرائيليّ بحق الفلسطينيّين بشكلّ علنيّ ومتعمّد، وفي إطار سياسة منظمة لا توجد في أي دولة من دول العالم.

وعلى الرّغمِ من إصرار الاحتلال على إبقاءِ مقابرَ الأرقامِ، وجعلها سجوناً للشهداءِ الفلسطينيّين، في تحدٍ صارخٍ للقانون الدّوليّ، إلا أنّ أهالي الشهداء ما زالوا يؤكدون موقفهم الثابت من القضيّة الفلسطينيّة العادلة، فهم يرون بأنّ دولةً تخاف الشهداءَ بعد موتهم وتخافُ الأمواتَ في قبورهم وتحتَ التراب، لا يمكن أن تهزمَ شعباً ما زال يُقاوم المحتل، ويقدّم الشهداءَ والأسرى من أجل نيل حريته.

"مقابرُ الأرقام" شواهدٌ قائمةٌ على جرائم الاحتلال الإسرائيليّ، لا بدّ من تدخّل وطنيّ ودوليّ جدّيّ وواضح للضغط على الاحتلال بالإفراج الفوريّ عن جثامينَ الشهداء؛ لينعم أهلهم بوداعهم ودفنهم بالطريقة الصحيحة وفي تراب بلادهم. ويبقى السؤال :هل قدر الفلسطيني السّجن حتى بعد الموت؟