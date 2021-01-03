مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

وطن: أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت أن شخصا قتل وأصيب آخرون الأحد في إطلاق نار عند كنيسة ستارفيل في الولاية، مشيرا إلى توقيف مطلق النار.

وقال إن "الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة"، معربا عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث.

ولم يتطرق أبوت للكثير من التفاصيل عن الحادث، فيما عرضت محطة (كيه.إل.تي.في) التلفزيونية في شرق تكساس صورا لسيارات الشرطة خارج الكنيسة.

فيما نقلت شبكة "إن بي سي" عن حاكم الولاية قوله إن الشخص الذي قتل هو قسيس، فيما أصيب شخصان على الأقل. وقع إطلاق النار صباح اليوم في كنيسة ستارفيل الميثودية في ستارفيل، على بعد حوالي 100 ميل شرق دالاس.