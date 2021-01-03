غزة: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، مساء اليوم الأحد، عن "تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الدورة الثانية لليوم الأحد".

ولفتت الوزارة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، إلى أنّه "بهذه الأعداد الجديدة من الإصابات يكون العدد الكلي 361 إصابة بعد فحص 1851 بنسبة إصابة 19.5%".

صباح اليوم، أعلنت الوزارة عن "تسجيل 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة وتعافي 280 حالة من فيروس كورونا".

وقالت الصحة إنّه "تم إجراء 2331 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 42377 إصابة"، مُبينةً أنّ "إجمالي الحالات النشطة بلغ 9938 حالة، والمتعافين 32046 حالة، والوفيات 393 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 271 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 145 حالة".