الخارجية: 76 إصابة جديد بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل، اليوم الأحد، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 8993، و345 حالة وفاة.

وأوضحت الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، سجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل ميتشغن، ولويزيانا، وفلوريدا، وكاليفورنيا، ما يرفع عدد الإصابات الى 6055 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 107.

وأشارت الخارجية إلى أن دفعتين جديدتين من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال، غادرتا اليوم في طريقهما الى اسطنبول ودبي للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.