نصر الله: لا يمكن للمقاومة أن تساوي بين من دعمها وبين من تآمر عليها ودعم الاحتلال

وطن: أكَّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الخميس، أنّه "لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والسلاح وبين من تآمر على لبنان ودعم الاحتلال الإسرائيلي".

وشدّد نصر الله في كلمة متلفزة له في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، على أنّه "لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية أن تساوي بين من يدعمها ومن يتآمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا يمكن لسوريا أن تساوي بين من تآمر عليها ودعم التكفيريين ومن دافع عنها وساعدها، ولا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين التكفيريين ومن ساعدهم على تحرير أرضهم".

ولفت نصر الله إلى "وجود قلق كبير في المنطقة والخليج وإسرائيل بسبب الذكرى السنوية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، والمنطقة في حالة توتر شديد ولا نعلم أي حادث إلى أين قد يؤدي".

وأشار إلى أنّ "البعض يفترض أن إيران ستعتمد على أصدقائها بالرد لكن إيران إذا أرادت أن ترد فهي سترد عسكريًا أو أمنيًا، وإيران ليست ضعيفة بل قوية وهي تقرّر كيف ترد ومتى ترد"، لافتًا إلى أنّ "محور المقاومة استطاع استيعاب ضربة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس رغم فداحتها".

وقال نصر الله إنّ "ما كُشف عما قام به الشهيد سليماني وإنجازاته هو قليل وهناك أمور ليس من المناسب الحديث عنها، وشعار إخراج أميركا من المنطقة ما كان ليصبح شعارًا تعمل عليه شعوب المنطقة لولا استشهاد القائدين"، مُؤكدًا أنّ "استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأميركيّة على طريق الخروج من العراق".

وشدّد على أنّ "الضغط الأميركي على دول صغيرة لوضع حزب الله على لائحة الإرهاب هدفه محاولة حصارنا نفسيًا".

وتوجه للأميركيين والاسرائيليين ومن في محورهم بالقول: "عندما تقتلوننا يزداد شعبنا وعياً، وعندما تقتلون قادتنا نزداد عنادا وتصلبا وتمسكا بالحق. وشدد على أن "من يراهن انه بالقتل والاغتيال والحروب والسيارات المفخخة او الحصار والعقوبات يمس بتصميمنا وعزمنا فهو واهم".