مسؤول في الصحة بغزة: من المتوقع وصول لقاح كورونا شهر فبراير المقبل

وطن: توقّع نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة ب غزة مجدي ضهير، مساء يوم الأحد، وصول لقاح فيروس كورونا شهر فبراير المقبل.

وقال ضهير، إنّ الصحة تتابع التطورات حول وصول لقاح إلى فلسطين مع وزارة الصحة برام الله. لافتًا إلى أن الوزارة بغزة أتمت الترتيبات اللوجستية اللازمة للتعامل مع اللقاح، مؤكدًا أن أولوية التطعيم ستكون للكوادر الطبية وكبار السن وصولًا لباقي المواطنين تباعًا وحسب الحالة الصحة.

وأشار ضهير إلى أنّ الصحة بغزة تتابع عن كثب التطورات العالمية حول اللقاحات مع منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أننا مازلنا نعاني من ذروة كورونا في فصل الشتاء بالرغم من أننا نلمس تراجع في معدل الإصابات، وهناك مؤشرات حول انخفاضها جراء الإغلاق ومنع التجول والتزام عديد المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وتوقع ضهير أن تستمر حالة التحسن ونتابع تطورات الحالة الوبائية لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيرًا إلى أن هناك توصية من قبل منظمة الصحة العالمية حول لقاح فايزر ونعمل علي أكثر من جهة لتوفيره.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة وتعافي 280 حالة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.