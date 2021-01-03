الاحتلال يعتقل عضو إقليم حركة فتح في القدس ياسر درويش

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عضو إقليم حركة فتح في القدس ياسر درويش، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل درويش بشكل وحشي واستفزازي وعبثت بمحتويته قبل ان تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى ان سلطات الاحتلال سلمت درويش الشهر الماضي، قراراً بتجديد تقييد عمله ونشاطاته داخل المدينة لمدة ستة شهور أخرى بعد التحقيق معه والافراج عنه بكفالة مالية قدرها 3000 شيقل، إضافة لتجديد قرار عدم القيام بنشاطات وفعاليات في القدس لستة شهور.

كما منع الاحتلال درويش من دخول الضفة الغربية لمدة ثلاثة شهور، إضافة لقرار سابق بتقييد حركته داخل القدس المحتلة لستة شهور.