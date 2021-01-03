الشعبية تنعي المناضل التقدمي سامي ضاحي

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، المناضل القومي العربي سامي موسي ضاحي عن عمر 85 عاماً.

وقالت الجبهة في بيانٍ صحفي اليوم الأحد: "ننعي إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية المناضل القومي التقدمي العربي المحامي سامي موسى ضاحي " 85 "عاماً أحد الرواد الأوائل في حركة القوميين العرب ومؤسسي العمل الفدائي في الستينيات وأحد الأصدقاء المقربين من مؤسس الجبهة الشعبية الدكتور جورج حبش ، والذي رحل فجر اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق بعد أن أفنى حياته في خدمة القضية الفلسطينية".

وأضافت الجبهة في بيانها " نتقدم من عموم عائلته وأبنائه بخالص العزاء برحيل هذا المناضل القومي العربي، الذي ينحدر من عائلة مناضلة التحق العديد من أبنائها في واجب الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومنهم هذا المناضل الراحل، وشقيقيه جهاد وجودت ضاحي من مؤسسي كتائب الفداء العربي وشباب الثأر التي كانت النواة الأولى لتأسيس حركة القوميين العرب والتي التحق بها الحكيم جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي ومجموعة مناضلة قاموا على إثرها بتأسيس حركة القوميين العرب".

ولفتت إلى أن "الجبهة تعاهد الراحل بأن تبقى على درب نضال ومسيرة المناضلين الأوائل حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية من نهرها إلى بحرها وعاصمتها القدس ".

يذكر أن المناضل الراحل من مواليد عام 1935 وهو من قرية الحفر في مدينة حمص، وأصبح محامياً منذ عام 1965، وواصل نضاله إلى جانب الثورة الفلسطينية، واصل نضاله ووقوفه المبدئي إلى جانب القضية الفلسطينية حتى رحيله فجر اليوم.