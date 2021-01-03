اعتقال 41 مطلوبًا وتحرير 169 مخالفة مرورية و219 مخالفة كمامة بنابلس

وطن: قبضت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة في بيان لها أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية تم إلقاء القبض على 41 مطلوباً صادر بحقهم 91 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.

وأضافت أنه تم تحرير 169 مخالفه مرورية وحررت 219 مخالفة كمامة لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي للحد من تفشي وباء كورونا.

وأكدت أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.