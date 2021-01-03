قطاع النقل العام لوطن: سنبدأ احتجاجاتنا الثلاثاء المقبل أمام هيئة سوق رأس المال للمطالبة بخصم 25 % من بوليصة التأمين

وطن: دعت اللجنة العليا لقطاع النقل العام الى اعتصام امام هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل.

ودعت اللجنة اصحاب شركات الحافلات واصحاب مكاتب التكسي العمومي الى الاعتصام امام هيئة سوق رأس المال لمطالبته باصدار قرار الى شركات التأمين من أجل إصدار قرار بالموافقة على خصم نسبة من بوليصة تأمين المركبات بما لا يقل عن 25 % نظرا للأضرار التي لحقت بالقطاع منذ شهر آذار بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف القطاع عن العمل لعدة شهور بسبب قرار الحكومة.

ويرفع اصحاب شركات الحافلات واصحاب مكاتب التكسي العمومي والمركبات العمومية مطلب محدد وهو خصم ما لا يقل عن 25 % من بوليصة التأمين لمدة عام .

وقال رئيس نقابة شركات الباصات وعضو اللجنة العليا لقطاع النقل العام عبد الله الحلو لوطن ان تم الاتفاق على تنظيم اعتصام أمام هيئة سوق رأس المال، كونها الجهة صاحبة الاختصاص في السماح لشركات التأمين بمنح خصم على بوليصة التأمين ، او منعهم من ذلك.

ولفت الحلو ان شركات التأمين تتذرع انها لا تستطيع تقديم خصم على بوليصة التأمين الا بوجود قرار من هيئة سوق رأس المال، وأنها في حال أقدمت على ذلك دون موافقتها ستتعرض لعقوبات.

ولفت الحلو ان حوارا يدور مع الهيئة منذ 4 شهور، حيث عرضت الهيئة خلال الحوار خصم 10 % ومن ثم 15 % من بوليصة التأمين وهذه نسبة مرفوضة من قبلنا، حيث نطالب بخصم لا يقل عن 25 %.

وحذر الحلو من محاولات إبرام اتفاق بين الهيئة واطراف اخرى لا تمثل قطاع النقل العام .

من جانبه قال رئيس نقابة اصحاب مكاتب التكسي العمومي وعضو اللجنة العليا لقطاع النقل العام خالد نخلة لوطن، ان قطاع النقل العام يعاني منذ شهور بسبب جائحة كورونا، حيث توقفت المركبات عن العمل ما أدى الى تضرر اصحابها، ففي حين خصمت وزارة النقل والمواصلات 25% من رسوم المواصلات لم تخصم شركات التامين اي نسبة من بوليصة التأمين.

واضاف نخلة ان الاعتصام امام هيئة سوق رأس المال هو الخطوة الأولى من جملة احتجاجات ستنفذ خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيتم تنظيم فعاليات احتجاجية بعدها بعضها سيكون أمام مجلس الوزراء.