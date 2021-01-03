محكمة صلح اريحا تقرر الافراج عن سما عبد الهادي

وطن: قررت محكمة صلح أريحا، اليوم الاحد، إخلاء سبيل سما عبد الهادي بكفالة نقدية بقيمة 500 دينار وكفالة عدلية 2000 دينار أردني، مع منعها من السفر الى حين إتمام التحقيق.

واعتقلت سما يوم الاحد 27/12/2020، على خلفية تنظيمها حفل موسيقي، في مقام النبي موسى.

واثار الحفل بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستنكار والادانة، كما جرى ادانة اعتقال سما عبد الهادي كونها حاصلة على تصريح من وزارة السياحة، وهو ما دفع الحكومة الى تشكيل لجنة تحقيق عقب الحفل.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمتين الى سما وهما تدنيس مكان ديني، ومخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي الكورونا.