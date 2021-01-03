سلطات الاحتلال توافق على مصادرة اراض في بيت لحم، وتخطر مواطناً من بلدة الخضر بوقف البناء

وطن: صادقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، على مصادرة اراض في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، وتخصيصها للمستوطنات.

وقال حسن بريجية، مدير هيئة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، أن الاحتلال قام بالمصادقة على تخصيص حوض رقم 8 من موقع الشفا وواد الهندي في بلدة الخضر لأغراض استيطانية توسعية.

وأضاف بريجية، أن الاحتلال صادق أيضا على مصادرة حوض رقم 1 في بلدة ارطاس لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية، بالإضافة لحوض رقم 4 في عرب التعامرة، وحوض رقم 5 من موقع المروج، وذلك لتخصيصها لاماكن عامة استيطانية.

واخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم، المواطن علي سليم موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقف البناء في منطقة جبل ابو سودة، بزعم أن المنطقة اثرية.